Prvé ferraty v Nitrianskom kraji oficiálne odovzdali do užívania

Nitra 8. septembra (TASR) – Zoborské ferraty nad Nitrou vo štvrtok oficiálne odovzdali do užívania. Podľa Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) v Nitre ide o prvé ferraty nie len v Nitrianskom kraji, ale aj na území západného Slovenska.



Celkové náklady na ich výstavbu boli viac ako 26.600 eur. Vybudované sú pod vrcholom Pyramídy a pozostávajú z dvoch samostatných výstupových trás. "Je to Brezová s obtiažnosťou B a Dubová s obtiažnosťou B/C. Turistom umožnia dostať sa až na vrchol skalného piliera vrchu Pyramída na Zobore, obe sú jednosmerné. Pre verejnosť sú voľne prístupné až do 30. novembra, keď sa začne zimná uzávera," uviedol pred časom výkonný riaditeľ KOCR Vladimír Vnuk.



Na lezenie sú potrebné ferratové sety, ktoré si turisti môžu za poplatok požičať. "Vstup detí do 15 rokov bez sprievodu a dozoru dospelej osoby je zakázaný. Deťom s výškou pod 1,5 metra sa vstup neodporúča, pretože hrozí, že nedosiahnu na istiace prvky a zaseknú sa v exponovanom teréne. Vstup na ferraty je na vlastné riziko," pripomenula KOCR.