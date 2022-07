Prvé Kamene zmiznutých pripomenú obete fašizmu v Žiline

Žilina 16. júla (TASR) – Do chodníka na Mariánskom námestí v Žiline osadia v sobotu popoludní dlažobné kocky, pripomínajúce obete fašizmu. Medzinárodný projekt Stolpersteine, u nás známy aj ako Kamene zmiznutých, má na Slovensku desiate výročie. Informoval o tom Branislav Baďura z občianskeho združenia Antikomplex.sk.



Stolpersteine (po nemecky Kamene na zakopnutie) sú dielom nemeckého umelca Guntera Demniga, ktorý s touto myšlienkou prišiel v roku 1992 a vyrába ich doteraz. Samotný pamätník – Kameň je osadený priamo pred domom obete a pozostáva z betónovej kocky osadenej v dlažbe, ktorá na vrchu nesie mosadznú tabuľku s menom obete. Väčšina z nich je venovaná Židom, ďalšie pripomínajú odbojárov a politických odporcov. Na Slovensku ich začalo umiestňovať občianske združenie Antikomplex.sk v roku 2012. Dnes je u nás na asi 80 adresách v 30 mestách a obciach uložených okolo 250 kameňov.



V Žiline sa začne podujatie v sobotu o 13.00 h v priestore Novej synagógy besedou s etnológom a judaistom Petrom Salnerom. Jeho príbeh ukrýva tajomné prepojenie so žilinskou rodinou Hornovcov. Tých v jeseni 1944 deportovali do koncentračného tábora Osvienčim a zavraždili. Ceremoniálnu inštaláciu kameňov vykoná autor projektu Demnig z Kolína nad Rýnom, ktorý po troch rokoch navštívi Slovensko.



"Je potrebné pripomínať si aj menej tradičnou formou historické udalosti, ktoré sa odohrávali priamo v miestach, kde žijeme a denne chodíme. Práve Kamene zmiznutých sú takýmto mementom, odkazujúcim na tragickú minulosť. Cieľom projektu je naše spoločné ´zakopnutie´ o osudy ľudí vpísaných do zlatistých kociek v chodníkoch, aby sme už nikdy viac nezakopli tak ako v období nacistického režimu," doplnil Baďura.