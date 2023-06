Prvé kosenie vo Zvolene pokračuje, na druhé mesto hľadá dodávateľa

Zvolen 14. júna (TASR) - Prvé kosenie vo Zvolene ukončili na Podborovej a sídlisku Západ, počas ďalších dní to tak bude aj v oboch centrálnych mestských priestoroch. TASR o tom v stredu informoval hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že v súčasnosti po problémoch s počasím a dodávateľskou spoločnosťou kosia vo všetkých mestských častiach naraz.



Ako priblížil, sa sídlisku Západ kosí Lesný podnik mesta Zvolen a do ukončenia druhej kosby mu treba pokosiť ešte niektoré miesta od Novozámockej smerom k Štúrovej ulici. Aktuálne podľa jeho slov pracujú v týchto častiach. Sídlisko Podborová má na starosti mestské komunálne stredisko a v týchto dňoch ukončia aj druhú fázu kosenia. "Postupne budú jeho pracovníci pokračovať v druhej kosbe aj v priestoroch v okolí autobusovej stanice, sídliska Balkán a časti Zlatého potoka v okolí cintorínov," objasnil.



Kosením v meste sa na svojom májovom zasadnutí zaoberalo aj zvolenské mestské zastupiteľstvo. Poslanci rozhodli, že samospráva ukončí spoluprácu s doterajším dodávateľom kosenia, pretože ich práca nebola v požadovanej kvalite ani čase. Primátor Vladimír Maňka koncom mája uviedol, že dodávateľ dokončí kosenie v centre mesta a na sídliská Zlatý potok a Sekier už nastúpia iné spoločnosti. Prednostka zvolenského mestského úradu Soňa Šáliová v stredu podotkla, že v súčasnosti obe lokality kosia spoločnosti, ktoré Zvolenu pomáhajú. Zdôraznila, že pokosili polovicu sídliska Sekier a pokračujú ďalej.



Svatuška spomenul, že Zlatý potok je v súvislosti s kosením v meste najkomplikovanejší. Dodal, že má najnáročnejší terén a dodávateľ má k dispozícii menší počet ľudí a techniky. "Chcú prijať ďalších brigádnikov, aby mohli kosenie ukončiť čo najskôr," poznamenala zvolenská referentka pre zeleň Jana Tlučáková.



Mesto uvádza, že na druhú kosbu by už mali nastúpiť spoločnosti, ktoré mesto aktuálne súťaží vo verejnom obstarávaní. Chce tak získať iného dodávateľa, ktorý by mal kosiť verejné priestranstvá počas zvyšku tohto roka. "Mená spoločností by mali byť známe do konca tohto týždňa," uzavrel Svatuška.