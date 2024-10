Prvé leto hodnotí Litterra pozitívne, múzeum navštívilo vyše 5000 ľudí

Na snímke interaktívne expozície Litterry v Revúcej 18. októbra 2024. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Na snímke interaktívne expozície Litterry v Revúcej 18. októbra 2024. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Revúca 26. októbra (TASR) - Novozriadená kultúrno-vzdelávacia inštitúcia Litterra v Revúcej hodnotí svoju prvú letnú sezónu pozitívne. Interaktívne múzeum zamerané na literatúru, vesmír či rozprávkové príbehy z regiónu Gemer navštívilo od jeho otvorenia koncom júna vyše 5000 ľudí. Po skončení sa letnej sezóny sa chce inštitúcia zamerať najmä na školské skupiny. Pre TASR to uviedol riaditeľ Litterry Jozef Balužinský.Litterru, ktorej súčasťou je interaktívne múzeum, otvorili v priestoroch niekdajšieho Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej 21. júna. Predchádzala tomu takmer dva roky trvajúca rekonštrukcia objektu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.skonštatoval Balužinský.Prvú letnú turistickú sezónu hodnotí Litterra pozitívne. Múzeum prvé mesiace fungovania využilo aj na akúsi overovaciu fázu a zbieralo reakcie verejnosti na jednotlivé expozície, priestory či obsah múzea.priblížil Balužinský.Podľa riaditeľa Litterry má inštitúcia ambíciu čísla návštevnosti do budúcna znásobovať. Múzeum počas leta navštevovali ľudia z celého Slovenska, podiel miestnych tvoril približne 20 percent návštevnosti. Cieľom je, aby sa ľudia do Revúcej vracali i opakovane.vysvetlil riaditeľ s tým, že človek, ktorý Litterru navštívi viackrát, by mal vždy odísť s iným zážitkom.Litterra je koncipovaná ako vzdelávacia a interaktívna inštitúcia s expozíciami zameranými na písmo, literatúru, príbehy, kozmonautiku či iné prírodné vedy. Jej dôležitou súčasťou je aj revúcky rodák a spisovateľ Gustáv Reuss a jeho dielo Hviezdoveda z roku 1856, v ktorom opisuje cestu balónom na mesiac. Reussovi patrí celé podkrovie bývalého gymnázia.Mimo letnej turistickej sezóny sa chce inštitúcia zamerať na spoluprácu so školami. V Litterre preto pôsobí aj múzejná pedagogička, pre žiakov vytvárajú rôzne programy a tematické hodiny. V aktuálnom období, keď si pripomína napríklad výročie úmrtia Pavla Dobšisnského, sa so žiakmi venovali vydávaniu, zberu, tvorbe či vývoju rozprávok, tematické bloky sa však môžu týkať aj iných oblastí literatúry, astronómie či geografie.skonštatoval Balužinský.