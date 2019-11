Prvé lyžiarske stredisko na Liptove spustilo zasnežovanie

Demänovská Dolina 11. novembra (TASR) – V lyžiarskom stredisku v Demänovskej Doline spustili v pondelok zasnežovanie. Ide o prvé stredisko na Liptove, ktoré začalo prípravu na nadchádzajúcu zimnú sezónu.



"Začali sme už skoro ráno, ak to počasie dovolí, chceli by sme pokračovať ďalej. Teploty sú, ale dosť slabé. Na Lukovej bolo mínus dva a pol stupňa, na Chopku mínus štyri a pol," uviedol vedúci lyžiarskych tratí a zasnežovania v stredisku Jasná Martin Kupčo.



Na pustenie snežných diel sa už pripravujú aj strediská vo Vysokých Tatrách. "Zasnežovanie je jasnou predzvesťou príchodu novej sezóny, ktorá by mala v Jasnej a na Štrbskom Plese začať už koncom novembra," doplnila Jana Pisarčíková z Tatry mountain resorts.