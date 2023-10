Prvé moderné fabriky v Žiline ukáže výstava Chrámy priemyselnej doby

Žilina 13. októbra (TASR) - Prvé moderné fabriky v Žiline a ich vplyv na miestny spoločenský život približuje výstava Považského múzea (PM) v Žiline Chrámy priemyselnej doby. Podľa hovorkyne múzea Magdalény Lackovej ju sprístupnili vo výstavnej miestnosti kaplnky Budatínskeho hradu v Žiline.



Doplnila, že návštevník sa prostredníctvom dochovaných dokumentov, pohľadníc, fotografií, dobovej tlače a ďalších predmetov dozvie, ktoré fabriky vznikli v Žiline na prelome 19. a 20. storočia. "Zároveň sa oboznámi aj so širšími sociokultúrnymi procesmi, ktoré tieto fabriky v meste odštartovali," uviedla.



Autorka výstavy a historička PM Zuzana Kudzbelová vysvetlila, že moderná továreň priniesla nielen ekonomickú a technologickú revolúciu, ale aj zásadnú zmenu v ľudskom myslení a sociálnych vzťahoch. "Étos továrenskej výroby, založený na organizácii a racionalizácii, výrazne zasiahol do života človeka. Fabriky zmenili podobu miestnej krajiny, narušili jej rytmus a tradičné usporiadanie. Netreba preto zabúdať, že so zakladaním fabrík sa spájajú nielen pozitívne, ale aj negatívne procesy. Napríklad začiatok masívneho znečisťovania životného prostredia," podotkla.



Návštevníci sa môžu podľa hovorkyne PM aktívne zapojiť a pomôcť múzeu získať predmety zo žilinských fabrík spred roku 1980 a zachovať ich tak pre ďalšie generácie. "Ak majú doma takéto predmety, prípadne v nejakej fabrike pracovali a chceli by sa podeliť o spomienky, môžu kontaktovať historičku Kudzbelovú e-mailom na adrese kudzbelova@pmza.sk," dodala.



Výstava je sprístupnená do 19. novembra. Z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia.