Prvé podujatie na Strečne pripomenie výročie úmrtia Žofie Bosniakovej

Strečno 28. apríla (TASR) - Séria tohtoročných podujatí na hrade Strečno odštartuje v nedeľu pripomenutím si 380. výročia úmrtia najznámejšej majiteľky hradu - Žofie Bosniakovej. Informovala o tom hovorkyňa Považského múzea v Žiline Magdaléna Lacková.



Hrad bude otvorený od 9.00 do 18.00 h, stredoveká dedina Paseka bude pre verejnosť prístupná od 8.45 do 18.00 h. Počas celého dňa budú prebiehať netradičné prehliadky hradu v sprievode samotnej Žofie.



"Z úst Žofie sa návštevníci dozvedia veľa informácií nielen o hrade, ale najmä o jej vlastnom osude. Spoznajú, akým krédom sa Žofia celý život riadila, akú úlohu zohral jej manžel František Vešeléni v boji proti Turkom a zistia aj to, čo sa na stredovekom hrade jedlo a pilo," priblížila autorka scenára pásma So Žofiou na hrade Katarína Maršalová.



Živo bude i na nádvorí hradu, kde návštevníkov čakajú sokoliarske ukážky v podaní sokoliarov sv. Bavona a dobová kuchyňa.