Prvé podujatie sezóny na hrade Strečno venujú Žofii Bosniakovej
Uskutoční sa v nedeľu 26. apríla.
Autor TASR
Strečno 17. apríla (TASR) - Zážitkové prehliadky, koncerty v kaplnke aj ochutnávka stredovekej kuchyne čakajú na návštevníkov prvého podujatia novej sezóny na hrade Strečno. Uskutoční sa v nedeľu 26. apríla a je venované spomienke na najznámejšiu majiteľku hradu Žofiu Bosniakovú. TASR o tom informovala marketingová pracovníčka Považského múzea v Žiline Sabina Pavlíková.
Hrad bude otvorený od 10.00 do 17.00 h. „V hradnej kaplnke sa uskutočnia minikoncerty na harfe v podaní Pavla Repáňa a chýbať nebude ani ochutnávka stredovekej kuchyne, ktorú pripraví Cech Terra de Selinan. Streľbu z ľahkého dela predvedie Klub vojenskej histórie Turiec,“ priblížila Pavlíková.
Zážitkové prehliadky už tradične pripraví divadelno-hravé zoskupenie Razca. „Tento rok sa v našej zážitkovej prehliadke snažíme zobraziť reálne udalosti zo Žofiinho príbehu. Zamerali sme sa nielen na jej život na strečnianskom panstve, ale aj na roky, ktoré strávila v rodných Šuranoch, a čas, ktorý prežila so svojím prvým manželom na moravskom hrade Nový Světlov,“ priblížila autorka scenára Katarína Maršalová.
Doplnila, že v príbehu budú vystupovať až dve Žofie. „Jedna ako mladé neskúsené dievča a druhá staršia, ktorá už vie, čo od života čakať. Naším zámerom je predstaviť hradnú pani ako normálnu ženu so svojimi starosťami aj radosťami,“ dodala Maršalová.
