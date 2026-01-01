< sekcia Regióny
Prvé tohtoročné bábätko v pôrodnici v B. Bystrici je chlapec Matias
V našej pôrodnici mali kolegovia zdravotníci počas tohtoročného Silvestra relatívne pokojnú službu, pripomína nemocnica.
Autor TASR
Banská Bystrica 1. januára (TASR) - Prvým tohtoročným bábätkom, ktoré sa narodilo v banskobystrickej pôrodnici, je chlapec Matias. S mierami 3500 gramov a 53 centimetrov prišiel na svet vo štvrtok o 7.00 h. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica o tom informuje na sociálnej sieti.
Dodáva, že mama z obce Pohorelá v okrese Brezno aj bábätko sú v poriadku. „V našej pôrodnici mali kolegovia zdravotníci počas tohtoročného Silvestra relatívne pokojnú službu,“ pripomína nemocnica.
Dodáva, že mama z obce Pohorelá v okrese Brezno aj bábätko sú v poriadku. „V našej pôrodnici mali kolegovia zdravotníci počas tohtoročného Silvestra relatívne pokojnú službu,“ pripomína nemocnica.