Štvrtok 1. január 2026
Prvé tohtoročné bábätko v pôrodnici v B. Bystrici je chlapec Matias

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

V našej pôrodnici mali kolegovia zdravotníci počas tohtoročného Silvestra relatívne pokojnú službu, pripomína nemocnica.

Autor TASR
Banská Bystrica 1. januára (TASR) - Prvým tohtoročným bábätkom, ktoré sa narodilo v banskobystrickej pôrodnici, je chlapec Matias. S mierami 3500 gramov a 53 centimetrov prišiel na svet vo štvrtok o 7.00 h. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica o tom informuje na sociálnej sieti.

Dodáva, že mama z obce Pohorelá v okrese Brezno aj bábätko sú v poriadku. „V našej pôrodnici mali kolegovia zdravotníci počas tohtoročného Silvestra relatívne pokojnú službu,“ pripomína nemocnica.

