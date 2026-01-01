Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 1. január 2026
Prvé tohtoročné bábätko v pôrodnici v R.Sobote je chlapec Theo Dominik

Ilustračná snímka. Foto: TASR

S mierami 3600 gramov a 55 centimetrov prišiel na svet vo štvrtok o 18.22 h.

Autor TASR
Rimavská Sobota 1. januára (TASR) - Prvým tohtoročným bábätkom, ktoré sa narodilo v pôrodnici v Rimavskej Sobote, je chlapec Theo Dominik. S mierami 3600 gramov a 55 centimetrov prišiel na svet vo štvrtok o 18.22 h. TASR o tom informovala Bianka Krejčíová, PR špecialistka Penta Hospitals SK, do ktorej nemocnica v Rimavskej Sobote patrí.

Dodala, že chlapec sa narodil mame Kristíne z Tornale.
