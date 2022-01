Bratislavou začali premávať prvé vyše 18-metrové kĺbové autobusy

Bratislava 10. januára (TASR) - V uliciach Bratislavy už začali premávať nové, vyše 18-metrové kĺbové autobusy Otokar Kent C. Všetkých 40 kusov z prvej dodávky vozidiel bolo do hlavného mesta už dodaných. Na pondelkovom brífingu o tom informoval predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Rybanský.



"Dnes začne jazdiť prvých osem kusov týchto autobusov. V nasledujúcich dňoch budeme zvyšovať ich počet v premávke. Primárne nahradia staré vysokopodlažné autobusy a aj iné staršie autobusy vo vozidlovom parku podniku," priblížil šéf DPB. Nové autobusy budú smerovať na najvyťaženejšie linky MHD. Podnik ich nasadí napríklad na linku 37 spájajúcu Most SNP so Záhorskou Bystricou, či na linku 88 jazdiacu medzi autobusovou stanicou a Petržalkou.



Bratislavský mestský dopravca po verejnom obstarávaní ešte v máji 2021 podpísal rámcovú zmluvu so spoločnosťou Otokar Otomotiv na nákup 70 nových nízkopodlažných, nízkoemisných a kapacitných autobusov. Tento nákup podľa dopravcu znamená definitívnu rozlúčku so starými Karosami v bratislavských uliciach. Cena jedného nového kĺbového autobusu Otokar Kent C je 254.950 eur.



Interiér nových autobusov je klimatizovaný a farebne upravený s 39 hygienickými koženkovými sedadlami a s nerezovým prevedením držadiel. Samozrejmosťou sú aj sedadlá modrej farby vyhradené pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a vyhradené priestory na invalidný vozík, detský kočík a bicykel. Nechýba ani WiFi pripojenie, USB nabíjačky a systém APC na automatické počítanie cestujúcich.



V autobusoch je aj kamerový a informačný systém vrátane hlásičov pre slabozrakých a nevidiacich. Súčasťou informačného systému budú aj vonkajšie plnofarebné informačné tabule a nové vnútorné informačné panely, ktoré zobrazujú aktuálne odchody ďalších relevantných liniek v reálnom čase.



Vozidlá spĺňajú emisnú normu Euro VI stupeň D, ktorú dopravca označuje ako najprísnejšiu.