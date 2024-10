PRVÍ NA SVETE: V Košiciach zrealizovali unikátnu operáciu srdca

Košice 7. októbra (TASR) - Vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach ako prví na svete zrealizovali unikátnu operáciu srdca. Pacientovi vytvorili pľúcnu chlopňu z jeho vlastného tkaniva a poškodenú aortálnu chlopňu vymenili za tú pôvodnú - pľúcnu. TASR o tom informoval hovorca kardioústavu Igor Michalčík.



Ako spresnil, išlo o zložitejšiu modifikáciu už existujúcej Rossovej operácie, no v porovnaní s ňou prináša pacientovi viacero benefitov. Eliminovaná je doživotná liečba zameraná na riedenie krvi a vlastné tkanivo je zároveň odolnejšie voči potenciálnym infekciám. "V tomto prípade sme prvýkrát na svete vymodelovali novú pľúcnu chlopňu z vlastného osrdcovníka pacienta namiesto štandardne používaného takzvaného homograftu od darcu alebo biologickej chlopňovej náhrady," spresnil chirurg Adrián Kolesár, ktorý Rossovu operáciu modifikoval spolu s dvomi českými kolegami. Jediný pokus o niečo podobné realizovali v Japonsku na mŕtvom prasati, nikdy však na žijúcom človeku.



Operácia trvala takmer osem hodín, pričom ju vykonávali dva kardiochirurgické tímy na dvoch operačných sálach. Kým na jednej realizovali explantáciu poškodenej aortálnej chlopne a jej následnú výmenu za pacientovu vlastnú pľúcnu chlopňu, na druhej vznikala úplne nová pľúcna chlopňa z vlastného tkaniva pacienta.



Pacientom bol 35-ročný Matej Pavlovič, ktorému zistili vrodenú chybu. "V mojom vnímaní sveta to bolo také, že je to pre mňa jediná možnosť. Vedel som, že by ma to v budúcnosti nemalo nejako obmedzovať, takže nebolo nad čím premýšľať," povedal. V tele nemá žiadne cudzie teleso či tkanivo a vďaka operácii by tak mal viesť kvalitnejší a plnohodnotný život bez každodenného užívania liekov. O dva týždne by mal takúto operáciu podstúpiť ďalší pacient.



Podľa kardiochirurga a zároveň generálneho riaditeľ VÚSCH Štefana Lukačína ide o významný míľnik na poli kardiochirurgie, pričom zaznamenali už aj ohlasy zo zahraničia. V súvislosti s touto unikátnou operáciou chystajú odborné publikácie.