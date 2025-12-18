Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. december 2025Meniny má Sláva a Slávka
< sekcia Regióny

Prví výrobcovia sú držiteľmi certifikátu Regionálny produkt Piešťansko

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prvá výzva na podávanie žiadostí bola otvorená do 30. novembra. Výrobcovia budú môcť požiadať o udelenie značky aj v ďalších kolách, vždy dvakrát ročne. Termín ďalšej výzvy bude známy v januári 2026.

Autor TASR
Piešťany 18. decembra (TASR) - Štyria výrobcovia z piešťanského regiónu sa stali prvými držiteľmi certifikátu k novej regionálnej značke Regionálny produkt Piešťansko. Značka vznikla s cieľom podporiť podnikanie na vidieku, prispieť k rozvoju cestovného ruchu aj unikátneho miestneho dedičstva a posilniť identitu regiónu. Informovala o tom výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.

Odborná certifikačná komisia na základe výzvy posúdila päť predložených žiadostí a udelila prvé štyri certifikáty značky, jeden výrobca získal čestné uznanie. Certifikát je platný dva roky, neskôr sa môže predĺžiť na päťročné obdobie.

Zavádzanie značky prebiehalo v spolupráci s miestnou akčnou skupinou MAS Holeška, ktorá je vlastníkom značky, a so župnou Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou, ktorá zastrešuje koordináciu a administráciu celého procesu,“ priblížila Nevolná.

Prvá výzva na podávanie žiadostí bola otvorená do 30. novembra. Výrobcovia budú môcť požiadať o udelenie značky aj v ďalších kolách, vždy dvakrát ročne. Termín ďalšej výzvy bude známy v januári 2026.
.

Neprehliadnite

Premiér:Nepodporím využitie zmrazených ruských aktív na podporu vojny

Ústavný súd pozastavil účinnosť zákona o transformácii ÚOO

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?