Prví výrobcovia sú držiteľmi certifikátu Regionálny produkt Piešťansko
Prvá výzva na podávanie žiadostí bola otvorená do 30. novembra. Výrobcovia budú môcť požiadať o udelenie značky aj v ďalších kolách, vždy dvakrát ročne. Termín ďalšej výzvy bude známy v januári 2026.
Autor TASR
Piešťany 18. decembra (TASR) - Štyria výrobcovia z piešťanského regiónu sa stali prvými držiteľmi certifikátu k novej regionálnej značke Regionálny produkt Piešťansko. Značka vznikla s cieľom podporiť podnikanie na vidieku, prispieť k rozvoju cestovného ruchu aj unikátneho miestneho dedičstva a posilniť identitu regiónu. Informovala o tom výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.
Odborná certifikačná komisia na základe výzvy posúdila päť predložených žiadostí a udelila prvé štyri certifikáty značky, jeden výrobca získal čestné uznanie. Certifikát je platný dva roky, neskôr sa môže predĺžiť na päťročné obdobie.
„Zavádzanie značky prebiehalo v spolupráci s miestnou akčnou skupinou MAS Holeška, ktorá je vlastníkom značky, a so župnou Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou, ktorá zastrešuje koordináciu a administráciu celého procesu,“ priblížila Nevolná.
