< sekcia Regióny
Prvou inscenáciou novej divadelnej sezóny v DAB bude projekt Objím ma
Ide o projekt autorky, režisérky a herečky Kristíny Turjanovej, ktorá v inscenácii aj účinkuje.
Autor TASR
Nitra 28. augusta (TASR) - Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre pripravuje inscenáciu Objím ma. Ide o projekt autorky, režisérky a herečky Kristíny Turjanovej, ktorá v inscenácii aj účinkuje. Ako informovalo divadlo, premiéra sa bude konať v piatok 5. septembra v Štúdiu DAB.
Podľa tvorcov pripravovaná inscenácia v sebe spája silné ženské príbehy i tvorbu výnimočných žien zo Slovenska. „Autorská hra Objím ma je montážou viacerých literárnych predlôh a reportáží, ktorými sú Mengeleho dievča autorky Veroniky Homolovej Tóthovej, Ešte sme nezomreli autorky Stanislavy Harkotovej a svedectvá reportérky Ivy Mrvovej,“ uviedli.
Inscenácia ukáže, že vojna má aj ženskú tvár v podobe žien bojujúcich, zachraňujúcich, pomáhajúcich a trpiacich. Autorský projekt Objím ma okrem autentických svedectiev poukazuje aj na fakt, že hoci sa mení doba, technológie a spoločensko-politický kontext, nemenia sa mechanizmy totalitných ideológií, násilia a moci.
Každý z prezentovaných príbehov odhaľuje inú ženskú podobu vojny. „Sú to tváre, ktoré podstúpili nesmierne utrpenie a napriek tomu nestratili odvahu a vieru v život, tváre, ktoré pomáhajú až do posledného zazvonenia telefónu, tváre ochraňujúce vo vojne iné ženy a deti. Silu týchto príbehov prenášajú tvorcovia na javisku tiež do živej hudby a pohybu, aby aj takto vyjadrili neskonalú ženskú energiu a vôľu žiť. Inscenácia ponúkne tri príbehy, tri ženy a tri objatia,“ povedala o svojom projekte Turjanová.
Podľa jej slov je inscenácia Objím ma určená každému, kto má rád silné príbehy. „Musím podotknúť, že diváci na predstavení nebudú iba plakať, ale budú sa aj smiať, keď sa jednotlivé príbehy budú prelínať so stand-upom. Budú popisovať naše starosti v kontraste so svetom ľudí, ktorí sa ocitli vo vojne, stali sa jej obeťami, alebo obetiam vojny pomáhajú. Diváci sa môžu tešiť aj na krásne piesne, príbehy silných žien, úžasné kostýmy a verím, že aj na nás, herečky, ktoré v inscenácii budeme účinkovať,“ dodala Turjanová.
Podľa tvorcov pripravovaná inscenácia v sebe spája silné ženské príbehy i tvorbu výnimočných žien zo Slovenska. „Autorská hra Objím ma je montážou viacerých literárnych predlôh a reportáží, ktorými sú Mengeleho dievča autorky Veroniky Homolovej Tóthovej, Ešte sme nezomreli autorky Stanislavy Harkotovej a svedectvá reportérky Ivy Mrvovej,“ uviedli.
Inscenácia ukáže, že vojna má aj ženskú tvár v podobe žien bojujúcich, zachraňujúcich, pomáhajúcich a trpiacich. Autorský projekt Objím ma okrem autentických svedectiev poukazuje aj na fakt, že hoci sa mení doba, technológie a spoločensko-politický kontext, nemenia sa mechanizmy totalitných ideológií, násilia a moci.
Každý z prezentovaných príbehov odhaľuje inú ženskú podobu vojny. „Sú to tváre, ktoré podstúpili nesmierne utrpenie a napriek tomu nestratili odvahu a vieru v život, tváre, ktoré pomáhajú až do posledného zazvonenia telefónu, tváre ochraňujúce vo vojne iné ženy a deti. Silu týchto príbehov prenášajú tvorcovia na javisku tiež do živej hudby a pohybu, aby aj takto vyjadrili neskonalú ženskú energiu a vôľu žiť. Inscenácia ponúkne tri príbehy, tri ženy a tri objatia,“ povedala o svojom projekte Turjanová.
Podľa jej slov je inscenácia Objím ma určená každému, kto má rád silné príbehy. „Musím podotknúť, že diváci na predstavení nebudú iba plakať, ale budú sa aj smiať, keď sa jednotlivé príbehy budú prelínať so stand-upom. Budú popisovať naše starosti v kontraste so svetom ľudí, ktorí sa ocitli vo vojne, stali sa jej obeťami, alebo obetiam vojny pomáhajú. Diváci sa môžu tešiť aj na krásne piesne, príbehy silných žien, úžasné kostýmy a verím, že aj na nás, herečky, ktoré v inscenácii budeme účinkovať,“ dodala Turjanová.