Prvou premiérou Bratislavského divadla je Detektor lži

Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Bratislavské divadlo je názov nového projektu, ktorý vstupuje na scénu prvou inscenáciou Detektor lži. V drsnej komédii od súčasného ruského autora Vasilija Sigareva účinkuje trojica hercov z našej prvej scény - Jana Oľhová, Richard Stanke a Ľuboš Kostelný. Režisérom inscenácie je Matúš Bachynec. Premiéra je naplánovaná na 3. decembra v Kultúrnom centre v Lamači. Prvá repríza sa uskutoční 4. decembra. TASR o tom informovali tvorcovia divadelnej novinky.
„Hra súčasného ruského autora Vasilija Sigareva prináša príbeh manželského páru, ktorému sa jedno klamstvo vymkne z rúk a spustí lavínu ďalších odhalení. Keď Boris stratí celú výplatu potrebnú na cestu na Sibír, jeho manželka Nadežda si domov zavolá hypnotizéra, aby z manžela dostala pravdu,“ približujú tvorcovia. Dodávajú, že pod hypnózou sa odhalia aj tajomstvá, ktoré rozhodne nikto nechcel počuť, a situácia sa rýchlo mení na grotesknú spleť komických aj nepríjemne pravdivých momentov.
Stankeho na projekte oslovil najmä kvalitný text a silné režisérske meno. Podľa slov herca sa diváci určite zabavia. „Už pri čítačkách sme sa sami presvedčili, že text funguje. Pamätám si, že sme si raz s Janou a Ľubom čítali ten text v bufete a náhodou tam sedeli kolegovia, ktorí netušili, čo pripravujeme. Počúvali len naše repliky a veľmi sa na tom zabávali. To bol pre nás dobrý signál - keď to baví ľudí, ktorí o tom nič nevedia, je veľká šanca, že to zafunguje aj na javisku,“ hovorí Stanke.
Hra vzniká pod hlavičkou Bratislavského divadla, nového nezávislého divadelného zoskupenia, za ktorým stojí režisér Matúš Bachynec, scénografka Barbora Šajgalíková a producent Matúš Maderič. Ich ambíciou je cez kvalitne inscenované komédie nielen baviť divákov, ale aj otvárať dôležité témy a citlivo vnímať svet okolo nás.
Bratislavské divadlo sa po decembrových predstaveniach predvedie divákom v Kultúrnom centre v Lamči aj v troch januárových termínoch. Do budúcnosti má ambíciu s hrou Detektor lži cestovať aj po Slovensku.
