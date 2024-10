Prvou premiérou sezóny Spišského divadla bude inscenácia My a tí druhí

Spišská Nová Ves 24. októbra (TASR) - Prvou premiérou 34. sezóny Spišského divadla (SD) je nová autorská inscenácia My a tí druhí. Kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja ju v celoslovenskej premiére uvedie v piatok 25. októbra o 19.00 h. Informovala o tom hovorkyňa divadla Veronika Fitzeková. Komorná inscenácia v réžii Martina Bašistu je inšpirovaná dielami Júliusa Barča-Ivana.



"Inscenácia originálnym spôsobom spracúva diela jedného z najvýznamnejších expresionistických slovenských dramatikov, ktorý otvára vo svojich dielach závažné filozofické, sociálne a teologické problémy, ktoré môžu inšpirovať divákov aj dnes," priblížila Fitzeková. Režisér spoločne s tvorivým tímom vytvoril autorský projekt, v ktorom prepájajú motívy a postavy z troch jeho diel - Matka, Neznámy a Koniec. "Vybral som si Barča-Ivana, pretože jeho texty dobre poznám a už som s nimi pracoval. Zaujala ma najmä jeho hra Neznámy a celková apokalyptická línia jeho diel, ktorá rezonuje aj v dnešnej dobe," objasnil Bašista. Inscenácii nechce dávať žiadnu nálepku, je to podľa neho medzižáner, rozhodne nie dráma a diváci tam nájdu aj veľa humoru.



Inscenácia je zasadená do prostredia bežnej slovenskej dediny, kde sa koná zasadnutie obecného zastupiteľstva. Konfrontujú sa tam štyri ženy, štyri funkcie, štyri rozdielne charaktery, ktoré majú spoločný problém. Tvorcovia chcú spojiť filozofické otázky s každodennými problémami ľudí tak, aby vzniklo dielo zrozumiteľné pre náročnejších i menej skúsených divákov. "Inscenácia prináša svieži a originálny pohľad na témy lásky, obety, rodiny, ctižiadostivosti a nenávisti," dodáva dramaturgička Sofia Skokanová.



V hlavných úlohách sa predstavia tri domáce herečky Katarína Turčanová, Mária Cvengroš a Kristína Kotarbová a hosťujúca Tímea Bučková z Divadla Na skok. "Sú v neuveriteľnej symbióze. Sú úplne rozličné, duchovne pestré a veľmi sa dopĺňajú. Stretol som inšpiratívny tvorivý tím, za čo som veľmi vďačný," zhodnotil režisér.



Témou aktuálnej sezóny v SD je rešpekt. Počas desiatich mesiacov uvedú na Spiši štyri premiéry, z toho tri autorské. Divadlo prinesie aj projekt s pracovným názvom Metropolka, rozprávku Mimi a Líza a klasickú veselohru Ženský zákon po spišsky.