Prvou virtuálnou prehliadkou trnavskej galérie je výstava Zásielka

Trnava 7. februára (TASR) – Na svojej prvej virtuálnej prehliadke pozýva trnavská Galéria Jána Koniarka (GJK) záujemcov zoznámiť sa s dielami maliara a grafika Alexandra Salontaya. Prezrieť si môžu výstavu s názvom Zásielka, ktorú v lete minulého roka navštívila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Informovala o tom PR GJK Zuzana Dohnalová.



"Výstavu sme mali nainštalovanú od júna do augusta, jej kurátorom bol Filip Krutek. Bola retrospektívou umelca, ktorý naposledy individuálne vystavoval pred viac ako štyrmi desaťročiami, no aj po takej dlhej dobe sú jeho obrazy stále aktuálne. Dlhý, časový odstup neubral ich výpovednej hodnote," uviedla Dohnalová. Szalontay, narodený v roku 1937, na slovenskú výtvarnú scénu nastúpil v 60. rokoch 20. storočia. Jeho obsiahle dielo nebolo doposiaľ relevantným spôsobom zdokumentované, prehodnotené a nestalo sa predmetom umelecko-historického výskumu. Ambíciou výstavy bolo podľa Dohnalovej prezentovať odbornej aj laickej verejnosti tvorbu opomínaného autora a retrospektívne ho včleniť do diskusie o vývoji slovenského maliarstva a grafiky druhej polovice 20. storočia. Jeho dielo predstavuje špecifickú maliarsku polohu a reakciu na jednotlivé dekády, v ktorých žil a tvoril, od reflexie osobnej mytológie v socialistickej spoločnosti či unikátneho pop-artového variantu v rurálnom kontexte.



Virtuálnu výstavu, ktorú si možno pozrieť na https://www.gjk.sk/3d/360Zasielka.html, GJK realizovala so Slovenskou národnou galériou. Podľa Dohnalovej tým naštartovali spoluprácu a pripravujú takto priblížiť aj ďalšie výstavy, najbližšie by to mala byť expozícia Galéria portrétov.