Prvovoliči v Turni nad Bodvou čakali na otvorenie volebnej miestnosti

Turňa nad Bodvou 23. marca (TASR) - V Turni nad Bodvou v okrese Košice-okolie evidujú aj prvovoličov, prišli ešte pred otvorením volebnej miestnosti v tamojšom Klube dôchodcov. Pre TASR to povedala predsedníčka okrskovej volebnej komisie číslo dva Klára Demková.



"Prišli už o pol siedmej - trištvrte na sedem. Museli čakať, kým sa otvorila volebná miestnosť. Potom sa vrátili a odvolili," povedala.



Priebeh sobotňajšieho prvého kola prezidentských volieb označila za pokojný. Voličov s hlasovacími preukazmi zatiaľ nezaznamenali. Na základe doterajších skúseností predpokladá, že viac voličov príde odovzdať svoj hlas bližšie k večeru.



Volička Zuzana po odvolení pre TASR uviedla, že sa na voľbách zúčastňuje pravidelne. Považuje to za svoju povinnosť. "Dúfam, že sa situácia na Slovensku zlepší," povedala.



V Turni nad Bodvou sú tri volebné okrsky. Volebná miestnosť je zriadená v budove bývalej Dobošovej školy, v Spoločenskom dome a uvedenom Klube dôchodcov, kde sa v uplynulých rokoch presunula z budovy obecného úradu.



Voliči si v sobotu vyberajú spomedzi deviatich kandidátov. V ére samostatného Slovenska ide o šiestu priamu voľbu hlavy štátu. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Prípadné druhé kolo volieb bude v sobotu 6. apríla.