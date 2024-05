Prvú etapu asanácie tzv. petržalského kopca môžu ukončiť koncom leta

Bratislava 18. mája (TASR) - Prvá etapa recyklácie a likvidácie tzv. petržalského kopca by mohla byť ukončená už do konca leta. Predpokladá to spoločnosť Cresco Real Estate, ktorá stojí za developerským projektom Slnečnice v bratislavskej Petržalke. Uviedla to pre TASR. Pôvodne termín ukončenia prvej etapy prác odhadovala na december.



"Práce na prvej etape recyklácie kopca sa nám zatiaľ darí realizovať rýchlejšie, ako sme pôvodne plánovali. Predpokladáme, že prvú etapu ukončíme do konca leta tohto roku," skonštatoval riaditeľ výstavby spoločnosti Ladislav Hoffmann.



Spoločnosť zatiaľ spracovala približne 110.000 ton materiálu. Zhodnotený materiál na ďalšie použitie je dočasne umiestnený na depónie (skládky materiálu), kde čaká na odbyt. Zlikviduje sa len ďalej netriediteľný ostatný odpad, rovnako tak prípadný nebezpečný odpad. Taký developer pri prácach taktiež identifikoval a lokalizoval.



"Nešlo však o odpad s obsahom azbestu, ale úložisko zeminy kontaminovanej ropnými látkami, pravdepodobne sa tam počas budovania kopca rozlial motorový olej alebo nafta," poznamenal Hoffmann. Ubezpečil, že likvidáciu takéhoto odpadu vykonávajú v súlade s platnými predpismi špecializované odborné spoločnosti, ktoré sú na túto prácu akreditované.



Developer od začiatku avizoval, že počas prác bude prítomný aj stály geologický dohľad i technický dozor. Realizovaný je tiež monitoring podzemnej vody, pravidelne sú odoberané vzorky vzduchu a pôdy a vykonávané stery z okolitých budov. "Výsledky meraní prítomnosti azbestu v ovzduší a na fasádach domov boli pod detekčným limitom," podotkol Hoffmann. Ani výsledky analýz podzemných vôd nepreukázali negatívny vplyv obsahu kopca na kvalitu podzemných vôd pod kopcom a v jeho okolí.



Tzv. petržalský kopec sa nachádza v južnej časti mestskej časti a vznikol v 70. rokoch 20. storočia, keď musela stará Petržalka ustúpiť výstavbe panelového sídliska. Tvorí ho viac ako 300.000 ton materiálu, znovu využiť by sa z neho malo 96 percent. V kopci sa nachádza prevažne zemina, tehly, betón, plechy či iný zdravotne neškodný materiál. Prácam na časti kopca predchádzalo odstraňovanie náletovej zelene a výber dodávateľa.



Miesto, na ktorom sa kopec v súčasnosti nachádza, je jedným z tých, na ktoré sa má developerský projekt rozšíriť.