Prvú etapu obnovy ciest a chodníkov v B. Bystrici ukončia skôr

Banská Bystrica 31. októbra (TASR) - Obnova ciest a chodníkov v Banskej Bystrici zo získanej štátnej dotácie 300.000 eur pokročila. Prvú etapu zhotoviteľ ukončí v predstihu, vďaka čomu bude môcť už počas budúceho týždňa pokračovať v ďalších plánovaných stavebných prácach. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Doposiaľ prešla obnovou Národná ulica popri parčíku Ladislava Novomeského, ako aj parkovacia plocha pri Národnom dome. Vo štvrtok v popoludňajších hodinách by mali dokončiť aj Švantnerovu ulicu popod Štátnu operu a opätovne ju sprejazdniť.



V druhej etape sa stavebné práce zamerajú na obnovu Cikkerovej ulice, od križovatky s Národnou po Kapitulskú ulicu. Z tohto dôvodu nebude možné od 4. novembra 7.00 h predbežne do 15. novembra do 17.00 h parkovať na šikmých parkovacích miestach od Národného domu po Kapitulskú ulicu.



"Zhotoviteľ osadí v tejto lokalite už v piatok (1. 11.) príslušné dopravné značenie. Informovať bude o zákaze parkovania, na ktoré sa musia motoristi pripraviť už budúci týždeň. Počas tohto obdobia budú môcť využívať parkovisko pri zmrzline pod Baštou, ktoré je naďalej voľne prístupné. Ďakujem obyvateľom aj vodičom za trpezlivosť, rešpektovanie pokynov zhotoviteľa a ohľaduplnosť na cestách dotknutých rekonštrukciou," konštatoval primátor Ján Nosko.



Cikkerovou ulicou bude možné jazdiť v smere jednosmerky po ľavej strane, kde sa nachádzajú parkovacie miesta.



"Stavebné práce budeme vykonávať v pravom jazdnom pruhu v úseku od križovatky s Národnou po križovatku s Kapitulskou ulicou. Počas pondelka (4. 11.) vodičov usmerní mestská polícia. V prípade nerešpektovania zákazu parkovania budeme nútení dať vozidlá odtiahnuť s ohľadom na zabezpečenie plynulého priebehu prác," zdôraznil zástupca zhotoviteľa Michal Hrnčár.



V druhej etape dokončia aj rekonštrukciu chodníka pri objekte Štátnej opery. V tretej zrealizujú obnovu vetvy mimoúrovňovej križovatky s cestou I/66 na Ulici 29. augusta a obnovu Kapitulskej ulice, od križovatky s Cikkerovou po cestu I/66.