Prvú fázu obnovy zvolenského námestia ukončili

Zvolen 8. januára (TASR) – Prvú fázu obnovy námestia pred železničnou stanicou vo Zvolene ukončili, zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa od nového týždňa vracajú na pôvodné miesto. TASR o tom v piatok informoval hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



Na linky MHD číslo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 14, smerujúce na sídliská Sekier, Zlatý Potok a Podborová budú môcť ľudia od pondelka (11. 1.) nastupovať opäť priamo pred budovou železničnej stanice. „Presne tak, ako boli cestujúci roky zvyknutí,“ dodal hovorca.



Cestujúci využívali od októbra minulého roka dočasné zastávky MHD v priestore parkoviska, kde ich pre výstavbu presunuli spred budovy železničnej stanice. Dôvodom bola rekonštrukcia príjazdového pruhu pre autobusy. „Dlažba autobusového pruhu už bola vypadaná, cesta bola plná výtlkov. S dodávateľom sme sa teda dohodli, že toto miesto zrekonštruuje ako prvé. V súčasnosti je už autobusový pruh nanovo vydláždený. Rovnako aj okolie zastávok MHD,“ zhrnula vedúca odboru výstavby zvolenskej radnice Soňa Chrastinová. Farebná dlažba by podľa mesta mala prispieť aj k väčšej bezpečnosti. Časť z nej predstavuje takzvanú vodiacu dlažbu, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím pri pohybe priestorom.



„Po novom už autobusy MHD nebudú prechádzať cez parkovisko, čím sa zníži riziko kolízie medzi nimi a osobnými autami, prípadne chodcami,“ spomenul hlavný architekt mesta Peter Kašša s tým, že súčasťou prác v prvej fáze obnovy námestia pred stanicou bolo aj vybudovanie nového príjazdu pre autobusy MHD. Tie budú po novom schádzať k zastávkam priamo zo štvorprúdovej cesty.



Bezpečnosti celého priestoru má pomôcť aj nové umiestnenie priechodu pre chodcov. „Tiež je bezbariérový a opatrený vodiacou dlažbou pre zrakovo znevýhodnených jednotlivcov,“ doplnil ďalej hlavný architekt. Podľa plánu ho presunuli priamo pred vchod do budovy železničnej stanice, čím do nej cestujúcich privádza bez nutnosti prechádzať okolitým priestorom. Dôležité je to podľa hovorcu v súčasnosti, keď je okolie stanice stále staveniskom.



V okolí budovy železničnej stanice sa postupne začne aj druhá etapa rekonštrukcie. „Nasledovať budú vydláždenie plôch pred budovou železničnej stanice, úprava zelene, vybudovanie cyklistického chodníka a tiež strecha nad medokýš,“ povedala k ďalšiemu postupu prác zvolenská primátorka Lenka Balkovičová.



Zrekonštruované bude aj parkovisko. „Po novom by sa naň dokonca malo zmestiť dvakrát toľko vozidiel, ako je to dnes," ukončil Svatuška.