Prvú kompletnú kosbu zelene v Prešove ukončia v júni

Prešov 6. mája (TASR) - V Prešove v týchto dňoch začala súkromná spoločnosť s kosbou verejnej zelene. Postupne kosí líniovú a parkovú zeleň vo vlastníctve mesta. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Ako povedala, v druhom májovom týždni sa začne kosba vo vnútroblokoch. Prvú kompletnú kosbu, ktorá bude ukončená v priebehu júna, zabezpečí súkromná spoločnosť, ďalšie fázy kosby zrealizujú Technické služby mesta Prešov.



"Kosia sa verejné plochy vo vlastníctve mesta Prešov, vo všetkých jeho mestských častiach. Harmonogram je vypracovaný tak, že už počas prvého týždňa sa kosba realizuje na štyroch najväčších sídliskách - Sídlisko III, Sídlisko II, Sekčov a Šváby," uviedla Šitárová.



Vzhľadom na to, že kosba zelene závisí najmä od klimatických podmienok, v prípade nepriaznivého počasia sa jej jednotlivé termíny môžu podľa jej slov meniť.



"V meste sa kosba verejnej zelene realizuje počas roka trikrát. Líniová zeleň, ktorá lemuje vozidlové a pešie ťahy, sa kosí štyri až päťkrát, centrum mesta podľa potreby aj viackrát do roka," vysvetlila Šitárová.



Ako povedala, v niektorých lokalitách sa tráva kosí aj mulčovacou kosačkou, ktorá pokosené trávne zvyšky rozomieľa na drobné časti a zabezpečuje tak návrat organických živín späť do pôdy v najprirodzenejšej forme, bez potreby využívania umelých hnojív.