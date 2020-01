Prvú ľadovú sochu na Lomnickom štíte vytvorili sochári z Mongolska

Vysoké Tatry 17. januára (TASR) – Prvú ľadovú sochu v rámci festivalu Tatry Ice Master vytvorili v piatok na Lomnickom štíte sochári z Mongolska. Deň pred oficiálnym začiatkom ôsmeho ročníka medzinárodných majstrovstiev v stavaní ľadových sôch sa na druhom najvyššom tatranskom štíte zišli sochári z rôznych krajín sveta, aby vytesali prvú sochu z ľadu.



„Mongolskí umelci zvládli veľmi dlhú cestu, a to iba pre to, aby na majstrovstvách predviedli svoje umenie. Preto sme sa spoločne rozhodli, že práve ich socha bude akýmsi gongom tohtoročného festivalu,“ uviedol obchodno-marketingový manažér spoločnosti Tatry Mountain Resorts Lukáš Brodanský.



Toto podujatie je podľa neho jedinečné svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách a každoročne si umelcov pri práci prídu pozrieť tisícky ľudí. Sochári z Mongolska sa inšpirovali počasím. „Vytvorili sme rosničku, ktorá symbolizuje globálne otepľovanie,“ prezradil jeden zo sochárov. Príliš teplá zima je momentálne v Tatrách témou číslo jeden. „Dokonca aj na Lomnickom štíte sú teploty len trošku nad nulou a rovnako tak výška snehovej pokrývky je na to, že je január, veľmi slabá,“ dodáva Brodanský.



Najvyššie položená ľadová socha na Slovensku by mala vydržať až do konca apríla, rovnako ako ďalšie sochy, ktoré už tento víkend pribudnú na Hrebienku. Počas dvoch dní ľadoví sochári z desiatich krajín sveta vdýchnu život 50 tonám ľadu a premenia ich na 35 unikátnych ľadových sôch. Tento rok majú ukázať svoju kreativitu v dvoch témach. „V sobotu 18. januára budú vytvárať svoje diela v rámci témy 'Zachráňme našu planétu'. O deň neskôr sa zase na chvíľu vrátia do svojich detských čias a vytvoria sochy, ktoré budú hovoriť o tom, ako vyzerá rozprávkový svet ich očami,“ doplnila výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.



Organizátori očakávajú počas víkendu vysokú návštevnosť a vyzývajú preto ľudí, aby na príchod do Starého Smokovca použili hromadnú dopravu. „Ak sa naplnia parkoviská, bude otvorené záchytné, odkiaľ bude premávať kyvadlová doprava v 15-minútových intervaloch až do 20. hodiny,“ dodal Brodanský. Na Hrebienok sa môžu vyviesť lanovkou, prípadne pešo po turistickom chodníku.