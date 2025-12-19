< sekcia Regióny
Prvú lyžovačku spustia cez víkend aj v Bachledovej doline
Počas víkendu bude súčasťou zakúpeného skipasu aj vstup na Chodník korunami stromov alebo na Čarovnú Krajinu Bachledka.
Autor TASR
Ždiar 19. decembra (TASR) - Prvú lyžovačku tejto zimnej sezóny spustia v sobotu (20. 12.) aj v horskom stredisku v Bachledovej doline v Ždiari. Pre lyžiarov budú k dispozícii dve zjazdovky - Hrebeň a Majstrák 2. Informoval o tom marketingový manažér strediska Bachledka Ski & Sun Michal Rusiňák.
Počas víkendu bude súčasťou zakúpeného skipasu aj vstup na Chodník korunami stromov alebo na Čarovnú Krajinu Bachledka. „Skipasy so vstupom na Chodník korunami stromov bude možné zakúpiť iba priamo v Bachledke, bežné skipasy bez výhody vstupu na Chodník korunami stromov je možné zakúpiť online na e-shope,“ uviedol Rusiňák. Čarovná Krajina Bachledka bude v sobotu v prevádzke od 16.00 do 20.00 h.
O dennej prevádzke a pokračovaní lyžovania bude lyžiarske stredisko priebežne informovať na webovej stránke a sociálnych sieťach.
Prvú lyžovačku spustia v sobotu aj v tatranskom horskom stredisku Tatranská Lomnica.
