Prvú Olympiádu o verejnej správe vyhrali považskobystrickí gymnazisti

Trnava 8. februára (TASR) - Štvorčlenný tím Gymnázia z Považskej Bystrice spolu s gymnazistami z Levoče a Spišskej Novej Vsi patrili vo štvrtok k najlepším v 1. ročníku celoslovenskej vedomostnej Olympiády o verejnej správe. Do finále na Fakulte sociálnych vied (FSV) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave postúpili z vyraďovacích kôl, v ktorých bolo zapojených 122 stredných škôl s viac ako 500 účastníkmi. Uviedol za organizátorov Martin Švikruha z FSV.



Finále sa konalo za účasti deviatich tímov, po troch reprezentovali východné, stredné a západné Slovensko. V prvom kole odpovedali súťažiaci na 20 otázok formou testu, v druhom museli poznať odpovede na kladené otázky o fungovaní samospráv na všetkých stupňoch. Išlo napríklad o vedomosť o tom, čo je pasívne volebné právo, kedy bol prijatý zákon o obecnom zriadení, aké podmienky má vyhlásenie obecného referenda, tiež kto určuje a mení názov obce či kto môže vyhlásiť obec za mesto a ďalšie.



V hodnotiacej porote boli zástupcovia partnerov vyhlasovateľa. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik vyzdvihol myšlienku súťaž usporiadať. "Je to veľmi správny počin, je kľúčové, aby občania mali väčšie povedomie o fungovaní verejnej správy, o to viac, ak ide o mladých ľudí. Potešujúci je ich záujem," povedal. Položené otázky neboli podľa neho vôbec ľahké a vyžadovali si intenzívnejšiu prípravu. ZMOS, ako informoval, má záujem nadviazať spoluprácu s vysokými školami a pripravuje sa na podpísanie zmluvy aj s UCM, ktorá štúdium verejnej správy ponúka. Doplnil, že v spolupráci s FSV zvažujú rozšíriť túto súťaž aj pre mladších žiakov, ôsmakov a deviatakov základných škôl.



Olympiádu o verejnej správe považuje za prínosnú aj Združenie samosprávnych krajov SK8. "Súčasní študenti sú generáciou, od ktorej budeme v budúcnosti závisieť. Sme radi, že sa SK8 mohlo zapojiť a takto dostávať medzi mladých povedomie o verejnej správe na Slovensku," uviedol Róbert Frimmel z SK8. Nájsť vhodného človeka na pozície do verejnej správy, ako konštatoval, je v súčasnosti náročné, a preto združenie víta, že univerzity vychovávajú nových odborníkov v tejto oblasti. Partnerom súťaže bol aj Trnavský samosprávny kraj.



Súťaž má podľa rektorky UCM Kataríny Slobodovej Novákovej ambíciu nielen ukázať, ako na tom študenti s vedomosťami o verejnej správe sú, no zároveň im priblížiť, aké majú možnosti na úrovni samospráv miest a obcí alebo vyšších územných celkov, ak sa budú o túto oblasť zaujímať intenzívnejšie. FSV ponúka podľa rektorky študijné programy zamerané práve na verejnú politiku a verejnú správu.