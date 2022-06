Prvý cyklobus zamieri do Maďarska, cez leto bude jazdiť na dve miesta

Lučenec 8. júna (TASR) – Turistický cyklobus v Novohrade otvorí tohtoročnú sezónu špeciálnou jazdou do susedného Maďarska. Cyklistov z Lučenca odvezie v sobotu (11. 6.) do obce Verőce. Na svojej webovej stránke o tom informuje mesto Lučenec.



Cyklobus v prvej tohtoročnej jazde cyklistov odvezie do obce Verőce, odkiaľ je možné absolvovať výlet po cyklotrase až do Budapešti. Popoludní cyklobus záujemcov odvezie späť do Lučenca.



"Sezóna cyklobusu sa začína promo jazdou popri Dunaji do Budapešti a potom bude cyklobus premávať každú sobotu. Som rád, že sa cyklobus stáva pravidelnou súčasťou života turistov v našom Novohrade," uviedol zástupca primátorky mesta Pavol Baculík.



V tohtoročnej letnej sezóne bude cyklobus z Lučenca premávať na dve rôzne miesta. Každú párnu sobotu do Ábelovej a každnú nepárnu k hotelu Zerrenpach Látky. Spoločne s výletom do Maďarska je naplánovaných 13 jázd, pričom posledná sa uskutoční 3. septembra.



Kapacita cyklobusu je 45 miest s prívesom pre 28 bicyklov. Cyklobus z Lučenca organizuje samospráva v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie a Banskobystrickým samosprávnym krajom.