Prvý kalamitný stupeň vyhlásili na cestách tretej triedy v Zázrivej

Bratislava 8. februára (TASR) - V Zázrivej platí na cestách tretej triedy pre nepriaznivé počasie prvý kalamitný stupeň v Zázrivej. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na webe zjazdnost.sk. Sneh komplikuje dopravu na ďalších miestach Slovenska.



Cestári upozornili, že cesta druhej triedy medzi Srdiečkom a Bystrou je zjazdná len so snehovými reťazami. Tie treba pre vozidlá nad 3,5 tony tiež na cestách tretej triedy v Haligovciach a Spišskej Starej Vsi.



Na niektorých miestach treba počítať tiež so snehovými závejmi a jazykmi. Tvoriť sa môžu na horskom priechode Besník. "Cesty III/3061 Štrba - Šuňava a III/3063 Lučivná sú pre záveje uzatvorené," doplnili.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Kašovitý sneh do dvoch centimetrov sa miestami nachádza na úseku R3 Trstená - Tvrdošín.



Povrch vozoviek ciest prvej, druhej a tretej triedy je prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska je pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného, miestami aj zľadovateného snehu.



Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. HP Besník, Dobšiná, Grajnár, Herlianske Sedlo, Klenov, Podspády, Súľová a Štós majú povrch pokrytý kašovitým alebo utlačeným snehom do troch centimetrov, na HP Huty do piatich centimetrov. Zľadovatený sneh do dvoch centimetrov sa nachádza na HP Donovaly, Chorepa, Zbojská a do štyroch až piatich centimetrov na HP Vrchslatina.