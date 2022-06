Prvý medzinárodný inovačný festival privítal vyše 400 stredoškolákov

Košice 9. júna (TASR) – Inovačné centrum Košického kraja vo štvrtok predstavilo stredoškolákom príležitosti v kraji, pre ktoré by sa malo oplatiť žiť a pracovať na východe. Prvého ročníka medzinárodného inovačného festivalu INNOVAVEAST-UNDERDOG 2022 sa zúčastnilo viac ako 400 študentov.



Cieľom festivalu bolo podporiť inovácie v kraji a zmierniť odliv mozgov. O možnostiach uplatnenia sa mohli stredoškoláci porozprávať v košickej Tabačke Kulturfabrik. Podujatie podľa Košického samosprávneho kraja (KSK) vytvorilo priestor na propagáciu lokálnych univerzít, podnikateľov, vedcov a známych osobností kultúrneho a spoločenského života v Košickom kraji, ako aj nadnárodné spoločnosti, ktoré tu pôsobia. Podľa KSK má ambíciu zvýšiť záujem o podnikanie a inovácie.



Ako povedal generálny riaditeľ inovačného centra Peter Breyl, na východe chcú založiť tradíciu pravidelnej konferencie s medzinárodným dosahom, ktorá odprezentuje výsledky práce inovačných aktérov z kraja. "Chceme prepojiť inovačných aktérov, študentov stredných a vysokých škôl s privátnym sektorom a inovačnými príležitosťami a ukázať mladým, že aj v Košickom kraji majú možnosti, pre ktoré sa tu oplatí zostať," povedal s tým, že štvrtkové diskusie boli intenzívne. Výstupy plánujú naďalej komunikovať s univerzitami, a to, aby vedeli poskytnúť stredoškolákom to, čo hľadajú.



Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku im počas festivalu ukázali, v ktorých projektoch s nimi do budúcnosti rátajú. "Napríklad už na jeseň by sme chceli spustiť prvý regionálny akceleračný program, a teda využiť nápady start-upov pri riešení problémov v našom kraji," uviedol.



Inovačné centrum Košického kraja vzniklo vlani auguste ako záujmové združenie právnických osôb medzi KSK, mestom Košice, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie. Zámerom spolupráce je podporiť rozvoj inovačného ekosystému, zvýšiť inovačný potenciál, vytvoriť udržateľné podmienky pre rast a rozvoj nových podnikateľských subjektov, spomaliť alebo úplne zastaviť odliv mozgov a prepájať jednotlivých inovačných aktérov.