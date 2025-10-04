< sekcia Regióny
Prvý októbrový víkend v Detve patrí dňom mesta
Autor TASR
Detva 4. októbra (TASR) - Spomienkovým stretnutím pri príležitosti 81. výročia konania jedinej partizánskej prehliadky počas SNP a slávnostným otvorením jarmoku sa v sobotu začali tradičné Dni mesta Detva. Potrvajú celý víkend a na ich návštevníkov čaká kultúrny, hudobný a sprievodný program, ktorý ponúkne priestor školám, folklórnym súborom, domácim i hosťujúcim interpretom. Informovala o tom detvianska samospráva.
V pásme Naše mesto sa už predstavili školy, umelecké kolektívy a záujmové skupiny. Popoludňajší program obohatí tanečná škola a koncert miestneho dychového orchestra. Večer patrí koncertu Štefana Šteca s kapelou, Alanovi Murínovi a tanečnej párty.
Nedeľňajší (5. 10.) program otvorí slávnostná svätá omša v Kostole sv. Františka Assiského a popoludní už námestie roztancujú folklórne kolektívy z regiónu. Dni mesta Detva vyvrcholia koncertom sakrálnej hudby Musica Sacra.
V uliciach a kultúrnych inštitúciách mesta si návštevníci môžu vybrať z ponuky sprievodných programov. „Podpolianske múzeum pripravilo atraktívne výstavy, napríklad kolekciu venovanú Tatarkovcom, expozíciu ľudových hudobných nástrojov či výstavu drevených vyrezávaných krížov. V rímskokatolíckom kostole je možné navštíviť výstavu Poďakovanie za dary zeme, ktorá ukáže, aké bohatstvo plodov prírody prináša tento región. Kultúrny dom sprístupní počas oboch dní viacero výstav vrátane výtvarných prác detí s názvom Môj sen o záhrade či Kvety a plody našich záhrad,“ doplnila radnica.
