Prvý realitný fond opäť rozširuje svoje portfólio

Bratislava 29. mája (OTS) - Objekt má jedno podzemné podlažie s garážou a desať nadzemných podlaží vrátane strechy s technologickými strojovňami. Spravovaná úžitková plocha je 31.210 m2, prenajímateľná plocha je viac ako 28.000 m2 a zastavaná plocha podzemnej garáže je viac ako 10.000 m2 s 346-timi parkovacími miestami. Vnútorný zelený park spolu so zatrávnenými strechami tvorí viac ako 3.300 m2. Budova navyše spĺňa prísne environmentálne kritériá, o čom svedčí aj certifikát LEED Gold. Vyznačuje sa flexibilnými kanceláriami s kvalitnou vzduchotechnikou, inteligentne riadenou tepelnou pohodou a premyslenou organizáciou pohybu ľudí.hovorí,“ dopĺňaSlužby finančného a daňového poradenstva zabezpečovala spoločnosť PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o., technické a environmentálne poradenstvo firma Grinity s.r.o., právne poradenstvo zabezpečila Aldertree legal s.r.o. a transakčné poradenstvo spoločnosť MiddleCap Advisory, s.r.o.” dodáva T. Trebula. Právne poradenstvo pre JTRE pri celej transakcii poskytla Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o. JTRE patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku, na trhu nehnuteľností pôsobí od roku 1996. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné, polyfunkčné projekty a sústreďuje sa na budovanie komplexných mestských štvrtí na území Bratislavy. K najvýznamnejším projektom patria v čase dokončenia najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers a Klingerka, mestské štvrte River Park a Zuckermandel pod Bratislavským hradom, administratívne komplexy Westend, Pribinova 19 či Landererova 12, nákupné centrum Eperia v Prešove a nábrežná štvrť Eurovea City s prvým mrakodrapom na Slovensku. V Londýne dokončuje svoj prvý projekt Triptych Bankside. IAD Investments , správ. spol., a.s. je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku v hodnote viac ako 1,9 miliardy EUR. Aktuálne spravuje 16 podielových fondov a svojim investorom ponúka aj individuálnu správu aktív a sporiace programy. IAD Investments, správ. spol., a.s. je súčasťou významnej investičnej skupiny Pro Partners Holding, a.s., ktorá pôsobí v najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách v krajinách strednej a východnej Európy. Viac o spoločnosti a jej produktoch sa dozviete na www.iad.sk