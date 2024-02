Prvý ročník Festivalu dobrého vzdelávania vo Zvolene bude trvať 2 dni

Zvolen 12. februára (TASR) - Vo Zvolene bude v marci prvý ročník Festivalu dobrého vzdelávania Alma. Zameria sa na odbornú pedagogickú obec aj laickú verejnosť. Dvojdňové podujatie prinesie workshopy, diskusie i prednášky. TASR o tom informovala PR manažérka Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica Eva Sládková.



Dodala, že Zvolen sa tak na dva dni stane centrom inšpirácií, ako skvalitňovať vzdelávací systém. "Je pre všetkých učiteľov z nášho regiónu i z celého Slovenska, ktorí chcú objavovať inšpirácie a inovácie vo vzdelávaní," objasnila riaditeľka CEEV Živica Zuzana Labašová.



Program festivalu rozdelia do dvoch dní. Prvý venujú pedagogickej obci a ľuďom, ktorí pracujú s mládežou. Treba sa naň v predstihu zaregistrovať. Účastníci sa stretnú s hosťami. Hovoriť budú napríklad o tom, ako riešiť traumu u detí. Zaoberať sa budú aj tým, ako ich učiť kriticky myslieť. Podľa Sládkovej témou bude aj to, ako budovať školy aj pre deti zo sociálne menej podnetného prostredia.



Druhý deň festivalu sa zameria na laickú verejnosť. Súčasťou budú divadelné predstavenie i tvorivé dielne pre deti a rodičov. Pripravené budú aj prednášky o tom, ako nadchnúť deti pre programovanie, chémiu a učenie von.



Festival dobrého vzdelávanie Alma sa uskutoční v piatok a sobotu 8. až 9. marca vo Zvolene. Program pre verejnosť je bezplatný a je pripravený na dvoch miestach. V škole Alma na Jilemnického 1 a v Študentskom domove Ľudovíta Štúra Technickej univerzity vo Zvolene.



Podujatie organizuje mimovládna organizácia Živica, jej program je zameraný na podporu a sieťovanie pedagogických zamestnancov Komenského inštitútu. Je to v spolupráci s Teach, Regionálnym centrom podpory učiteľov Zvolen, Detva, Krupina a s podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.