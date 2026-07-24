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Prvý ročník Letnej Univerzity Komenského odštartuje v pondelok
Program sa začne symbolickou slávnostnou imatrikuláciou v historickej budove UK.
Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - Prvý ročník Letnej Univerzity Komenského (LUK) odštartuje v pondelok (27. 7.). Nový vzdelávací projekt organizuje Univerzita Komenského (UK) v Bratislave spolu s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK). Program je určený pre deti vo veku od ôsmich do 14 rokov a počas piatich dní prežijú jedinečné spojenie vedy, kultúry, pohybu a zážitkového vzdelávania. TASR o tom informovala vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy UK Katarína Poláčková.
Prihlásených je takmer 200 detí. Program sa začne symbolickou slávnostnou imatrikuláciou v historickej budove UK. „Bude mi cťou otvoriť nový projekt Univerzity Komenského, ktorý deťom približuje atmosféru univerzitného prostredia a ukazuje im svet vedy hravo, zrozumiteľne a inšpiratívne. Slávnostná imatrikulácia je symbolickým začiatkom ich týždňa na univerzite a verím, že pre mnohé z nich bude prvým krokom k celoživotnej zvedavosti a chuti vzdelávať sa,“ uviedol rektor UK Marek Števček.
Poláčková priblížila, že počas nasledujúcich dní navštívia účastníci viaceré fakulty univerzity, ale aj ďalšie partnerské inštitúcie. Čakajú ich aktivity z oblasti medicíny, psychológie, prírodných vied, fyziky, športu či histórie, praktické cvičenia, laboratórne experimenty aj tvorivé dielne. Súčasťou programu bude podľa Poláčkovej aj exkurzia v Botanickej záhrade UK, poznávací splav v Ekocentre Čunovo, archeologické výkopy v areáli Hradiska Svätý Jur - Neštich či návšteva ďalších zaujímavých pracovísk. Záverečný deň vyvrcholí slávnostnou promóciou, počas ktorej si deti prevezmú absolventské diplomy.
„Vzdelanie a nové nápady sú tou najlepšou investíciou do budúcnosti nášho kraja. Teší ma, že deti a mladí ľudia majú chuť objavovať, pýtať sa a pracovať na sebe aj počas leta. Práve projekty, ako je Letná Univerzita Komenského, ukazujú, že spolupráca samosprávy a univerzity dokáže vytvoriť priestor, v ktorom sa kvalitné vzdelanie prirodzene prepája s energiou mladej generácie,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.
Vznik Letnej Univerzity Komenského podporilo aj Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a ďalší partneri. „Takéto iniciatívy pomáhajú deťom rozvíjať prirodzený záujem o poznávanie a ukazujú, že škola môže byť priestorom objavovania aj tvorivosti,“ uviedol rezort školstva.
LUK nadväzuje na dlhoročné aktivity UK v oblasti popularizácie vedy a prináša nový formát letného vzdelávania. Prostredníctvom zážitkového programu umožní deťom spoznať univerzitné prostredie, experimentovať, objavovať nové poznatky a stretávať sa s odborníkmi z rôznych oblastí.
Prihlásených je takmer 200 detí. Program sa začne symbolickou slávnostnou imatrikuláciou v historickej budove UK. „Bude mi cťou otvoriť nový projekt Univerzity Komenského, ktorý deťom približuje atmosféru univerzitného prostredia a ukazuje im svet vedy hravo, zrozumiteľne a inšpiratívne. Slávnostná imatrikulácia je symbolickým začiatkom ich týždňa na univerzite a verím, že pre mnohé z nich bude prvým krokom k celoživotnej zvedavosti a chuti vzdelávať sa,“ uviedol rektor UK Marek Števček.
Poláčková priblížila, že počas nasledujúcich dní navštívia účastníci viaceré fakulty univerzity, ale aj ďalšie partnerské inštitúcie. Čakajú ich aktivity z oblasti medicíny, psychológie, prírodných vied, fyziky, športu či histórie, praktické cvičenia, laboratórne experimenty aj tvorivé dielne. Súčasťou programu bude podľa Poláčkovej aj exkurzia v Botanickej záhrade UK, poznávací splav v Ekocentre Čunovo, archeologické výkopy v areáli Hradiska Svätý Jur - Neštich či návšteva ďalších zaujímavých pracovísk. Záverečný deň vyvrcholí slávnostnou promóciou, počas ktorej si deti prevezmú absolventské diplomy.
„Vzdelanie a nové nápady sú tou najlepšou investíciou do budúcnosti nášho kraja. Teší ma, že deti a mladí ľudia majú chuť objavovať, pýtať sa a pracovať na sebe aj počas leta. Práve projekty, ako je Letná Univerzita Komenského, ukazujú, že spolupráca samosprávy a univerzity dokáže vytvoriť priestor, v ktorom sa kvalitné vzdelanie prirodzene prepája s energiou mladej generácie,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.
Vznik Letnej Univerzity Komenského podporilo aj Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a ďalší partneri. „Takéto iniciatívy pomáhajú deťom rozvíjať prirodzený záujem o poznávanie a ukazujú, že škola môže byť priestorom objavovania aj tvorivosti,“ uviedol rezort školstva.
LUK nadväzuje na dlhoročné aktivity UK v oblasti popularizácie vedy a prináša nový formát letného vzdelávania. Prostredníctvom zážitkového programu umožní deťom spoznať univerzitné prostredie, experimentovať, objavovať nové poznatky a stretávať sa s odborníkmi z rôznych oblastí.