Prvý ročník podujatia Onco Games 2019 bude v Šamoríne

Prešov/Šamorín 8. apríla (TASR) – Prešovské občianske združenie Športom k radosti (OZ ŠKR), ktoré sa venuje práci s deťmi po absolvovaní onkologickej liečby, organizuje v spolupráci so svojimi partnermi 1. ročník podujatia Onco Games 2019. Športový areál x-bionic®sphere v Šamoríne bude hostiť deti so svojimi rodičmi a trénermi 7. – 9. mája tohto roku.



„Počas onkologickej liečby sú deti izolované od vonkajšieho prostredia, nechodia do školy, nemôžu byť na slnku, sú výrazne oslabené. Toto obdobie trvá minimálne rok, dva a niekedy aj dlhšie. To zasiahne do ich vývoja a veľmi ťažko sa vracajú späť k rovesníkom. Športové hry im dodávajú motiváciu na prekonanie seba samých, radosť z nových športových zážitkov a objavujú v sebe bojovnosť, ktorá im pomáha víťaziť nad chorobou. A to je poslaním Onco Games 2019,“ skonštatovala predsedníčka OZ ŠKR Monika Brillová.



Pre deti z celého Slovenska budú v Šamoríne pripravené profesionálne športoviská, kde si medzi sebou zašportujú, zrelaxujú a spoznajú nových priateľov. Budú súťažiť v atletike, futbale, plávaní, stolnom tenise a bowlingu.



„Nebudú len súťažiť, ale aj trénovať pod dohľadom skúsených športovcov a odborníkov. Pretože pochádzajú z rôznych kútov Slovenska a ich príprava je o to ťažšia. Toto podujatie je zároveň sústredením pre väčšinu z detí, ktoré v júli tohto roka pocestujú na The World Children's Winners Games v Moskve a prvé medzinárodné majstrovstvá vo futbale ONKO LIGA 2019 vo Varšave,“ informovala Brillová.



Pripomenula, že po úspechoch na medzinárodnej Onko Olympiáde 2018 vo Varšave v minulom roku nadviazali spoluprácu so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV). „Anton Siekel pozval účastníkov do Bratislavy a osobne poďakoval za reprezentáciu Slovenska, čo malo pre deti nesmierny význam. V tom čase nám ponúkol podporu na ďalšie aktivity, pretože tieto deti sú obrovskou motiváciou pre všetkých. Táto ponuka bola pre nás výzvou začať organizovať celoslovenské podujatie a sme radi, že pán prezident SOŠV prijal záštitu nad naším podujatím,“ vysvetlila Brillová.



Podujatie Onco Games 2019 organizuje občianske združenie Športom k radosti Prešov v spolupráci s Nadáciou x-bionic®sphere zo Šamorína a ďalšími partnermi, pod záštitou prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela.