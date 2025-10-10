Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prvý ročník Švábskeho jarmoku ponúka dobroty i hudobný program

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Program sa začal v piatok od 15.00 h.

Autor TASR
Prešov 10. októbra (TASR) - Na prešovskom sídlisku Šváby sa od piatka do nedele (12. 10.) koná prvý ročník Švábskeho jarmoku. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, návštevníkov poteší pestrým jarmočným sortimentom a bohatým hudobným programom.

Program sa začal v piatok od 15.00 h. V sobotu (11. 10.) a v nedeľu bude pokračovať vždy od 12.00 hod. Mesto pozýva ľudí, aby si prišli užiť jesennú atmosféru, stretli sa s priateľmi a ochutnali miestne dobroty v príjemnej atmosfére. Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Prešov Františka Oľhu.
