Prvý ročník Zemplínskych lakociniek ponúkne chute dolného Zemplína
Autor TASR
Kaluža 3. októbra (TASR) - Tradičné chute, lokálne produkty, folklór aj jesennú atmosféru Zemplínskej šíravy ponúkne prvý ročník podujatia Zemplínske lakocinky. Ako TASR informoval riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOCR) Tibor Tabak, cieľom je uchovávať a odovzdávať ďalej receptúry, ktoré sú pre dolný Zemplín typické. Podujatie sa uskutoční v piatok a sobotu (4. 10.) v rekreačnej oblasti Kaluža.
„Chceme, aby návštevníci ochutnali pravé chute regiónu a zároveň spoznali lokálnych výrobcov a farmárov,“ doplnil Tabak. Medzi špecialitami ako pirohy, halušky a lokše aj domáce koláče nebudú chýbať ani lokálne vína, burčiak či ocenené produkty zo súťaže Víno Zemplín. Lákadlom bude súťaž o najlepší zemplínsky guláš, kde si zmerajú sily kuchári a amatérski majstri z miest Sečovce, Trebišov, Veľké Kapušany a Michalovce.
Atmosféru dotvoria vystúpenia folklórnych súborov a hudobných kapiel ako FS Zemplín, Revivals, Veronika Rabada či Vilko Kalman s kapelou Balamuta. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne a remeselné workshopy, ktoré spoja zábavu s poznaním tradičných zručností.
Festival pripravila ZOOCR v spolupráci s partnermi a podľa organizátorov sa môže stať novou jesennou tradíciou dolného Zemplína, ktorá priláka návštevníkov aj zo širšieho okolia. „Slováci už vedia, čo sú to pirohy a halušky, ale my chceme, aby poznali aj ich regionálne varianty - napríklad s tvarohom na slano. Aby sa postupne zoznámili a chodili k nám aj na nalečníky, bobaľky, halászlé, lokše, holúbky, ciberej, mačanku, zamešku, ale aj na šovdru, pečené kačky a husky. Zabudnite však na redukčnú diétu - na Zemplíne sa hoduje,“ uzavrel Tabak.
