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Prvý sneh v Poprade zamestnal miestnych cestárov
Všetky cesty v Poprade sú zjazdné a aktuálne prebieha dočisťovanie ciest a chodníkov vo všetkých lokalitách mesta.
Autor TASR
Poprad 27. novembra (TASR) - Prvý sneh priniesol do Popradu aj zvýšené nároky na údržbu miestnych komunikácií. Samospráva na sociálnej sieti potvrdila, že pracovníci Správy mestských komunikácií boli v teréne už počas štvrtka (26. 11.) a pokračovali v práci celú noc.
„Počas štvrtka bolo rozsypaných 37 ton soli a do zimnej údržby sa zapojilo 12 mechanizmov. Počas noci bolo vysypaných ďalších 47 ton soli a odhrnutých až 985 kilometrov komunikácií,“ konkretizovala radnica a dodala, že zimná údržba pokračuje aj v piatok.
Všetky cesty v Poprade sú zjazdné a aktuálne prebieha dočisťovanie ciest a chodníkov vo všetkých lokalitách mesta. V teréne je nasadených deväť mechanizmov a súbežne prebieha aj ručné dočisťovanie a odpratávanie snehu.
„Za každým upraveným kilometrom ciest a chodníkov sú hodiny práce ľudí, ktorí sa starajú o to, aby naše mesto zostalo bezpečné a dostupné aj počas zimného počasia. Veľké poďakovanie patrí všetkým pracovníkom Správy mestských komunikácií za ich nasadenie, obetavosť a prácu počas dňa aj noci. Užívajme si krásu zasneženého mesta, no zároveň buďme ohľaduplní a opatrní,“ pripomína radnica.
S príchodom sneženia aktivovali zimnú údržbu aj v Spišskej Novej Vsi. „Všetka dostupná technika a naši pracovníci sú už v uliciach a priebežne odhŕňame a solíme miestne komunikácie aj chodníky. Pri údržbe postupujeme systematicky podľa vopred stanovených priorít a operačného plánu, od hlavných ťahov, kopcov a trás verejnej dopravy až po vedľajšie ulice a pešie ťahy,“ uviedol Mestský podnik služieb Spišská Nová Ves. V pracovnom nasadení ostali mestskí cestári nepretržite počas celej noci až do ranných hodín, presne tak, ako si to bude aktuálny vývoj počasia a intenzita sneženia vyžadovať. V tejto súvislosti žiadajú vodičov a chodcov o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a ohľaduplnosť voči mechanizmom v teréne a majiteľov áut, aby parkovali s ohľadom na prejazdnosť ulíc, aby odhŕňače mohli bezpečne a plynulo prejsť.
„Počas štvrtka bolo rozsypaných 37 ton soli a do zimnej údržby sa zapojilo 12 mechanizmov. Počas noci bolo vysypaných ďalších 47 ton soli a odhrnutých až 985 kilometrov komunikácií,“ konkretizovala radnica a dodala, že zimná údržba pokračuje aj v piatok.
Všetky cesty v Poprade sú zjazdné a aktuálne prebieha dočisťovanie ciest a chodníkov vo všetkých lokalitách mesta. V teréne je nasadených deväť mechanizmov a súbežne prebieha aj ručné dočisťovanie a odpratávanie snehu.
„Za každým upraveným kilometrom ciest a chodníkov sú hodiny práce ľudí, ktorí sa starajú o to, aby naše mesto zostalo bezpečné a dostupné aj počas zimného počasia. Veľké poďakovanie patrí všetkým pracovníkom Správy mestských komunikácií za ich nasadenie, obetavosť a prácu počas dňa aj noci. Užívajme si krásu zasneženého mesta, no zároveň buďme ohľaduplní a opatrní,“ pripomína radnica.
S príchodom sneženia aktivovali zimnú údržbu aj v Spišskej Novej Vsi. „Všetka dostupná technika a naši pracovníci sú už v uliciach a priebežne odhŕňame a solíme miestne komunikácie aj chodníky. Pri údržbe postupujeme systematicky podľa vopred stanovených priorít a operačného plánu, od hlavných ťahov, kopcov a trás verejnej dopravy až po vedľajšie ulice a pešie ťahy,“ uviedol Mestský podnik služieb Spišská Nová Ves. V pracovnom nasadení ostali mestskí cestári nepretržite počas celej noci až do ranných hodín, presne tak, ako si to bude aktuálny vývoj počasia a intenzita sneženia vyžadovať. V tejto súvislosti žiadajú vodičov a chodcov o zvýšenú opatrnosť, trpezlivosť a ohľaduplnosť voči mechanizmom v teréne a majiteľov áut, aby parkovali s ohľadom na prejazdnosť ulíc, aby odhŕňače mohli bezpečne a plynulo prejsť.