Prvý stupeň základnej školy v Radoli otvorili už po Veľkej noci

Radoľa 12. apríla (TASR) - Prvý stupeň základnej školy (ZŠ) v kysuckej obci Radoľa otvorili už po Veľkej noci (7. 4.) a materskú školu (MŠ) otvorili v rovnakom termíne pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Podľa starostu obce Antona Tkáčika je od pondelka materská škola otvorená pre všetky deti.



"Vládna stratégia so zachytávaním občanov pozitívnych na ochorenie COVID-19 antigénovými testami až po tom, ako sú vysoko infekční, bez dôsledného trasovania, vyústila v našej obci do intenzívneho premorovania obyvateľstva. Táto vládna stratégia nám teraz umožnila otvoriť školu v pomerne bezpečných podmienkach," skonštatoval Tkáčik.



Doplnil, že pre výskyt ochorenia COVID-19 v rodinách žiakov a zistenie prvých prípadov u detí uzatvorili školu aj škôlku už 3. marca. "Po mesiaci od vrcholu pandémie v obci došlo k poklesu nových prípadov na nulu. Všetky informácie máme stále iba neoficiálne od občanov, ktorí vzorne spolupracujú s vedením našej školy aj s obecným úradom. Pre GDPR nemôžeme stále dostávať oficiálne a presné správy," upozornil radoľský starosta.



Podotkol, že v ZŠ už je "premorená" väčšina pedagogického zboru a podobne to je aj u detí. "Napríklad v prvom ročníku prekonalo ochorenie COVID-19 podľa našich informácií 13 z 18 detí. Významný počet detí pozitívnych na ochorenie COVID-19 bol aj v ďalších ročníkoch prvého stupňa ZŠ. Aktuálne nemáme informáciu o výskyte ochorenia u žiadneho žiaka a ani v ich rodinách," dodal Tkáčik.



"Samozrejme, dodržiavame všetky predpísané opatrenia, týkajúce sa dezinfekcie, nestretávania sa triednych bublín medzi sebou, ako aj kontroly všetkých predpísaných tlačív. Okrem toho pravidelne ozónujeme priestory školy. Monitorujeme aktuálny zdravotný stav u detí aj u rodičov. Väčšina rodičov nám však spadá pod výnimky z povinnosti testovať sa z dôvodu prekonaného ochorenia COVID-19," uzavrel radoľský starosta.