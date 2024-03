Prvý tohtoročný bocian už priletel do regiónu Trnavy

Trnava/Špačince 16. marca (TASR) - Bociany tohtoročného leta už prilietavajú na Slovensko. V Špačinciach pri Trnave prílet prvého bociana bieleho ohlásili miestni pozorovatelia v piatok (15. 3.). Uviedla to Zuzana Lackovičová z trnavskej pobočky Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS)/BirdLife Slovensko.



Väčšina aktívnych hniezd je v rámci Trnavského kraja podľa jej vyjadrenia koncentrovaná na juhu, v okolí Dunajskej Stredy. Nájsť ich možno aj v obciach na Záhorí, niekoľko aj v blízkosti Trnavy. "Evidované sú aj v Bielom Kostole, Oravnom alebo Brestovanoch, taktiež vo Vrbovom či v Dolnom Trhovišti," informovala Lackovičová. Hniezda sú podľa nej neprehliadnuteľné. "Tvorí ich kopa konárov a vetvičiek a keďže ich bociany využívajú opakovane, po niekoľkých rokoch môže dosahovať výšku až dva metre a mať hmotnosť 1500 kilogramov. Býva umiestnené vo výške, na strechách, komínoch, na stromoch alebo na stĺpoch elektrického vedenia. Prekonajú neuveriteľné vzdialenosti, aby u nás priviedli na svet nové potomstvo," opísala.



Ich zimoviská sa nachádzajú v subsaharskej Afrike. Jesenná migrácia vedie zhruba 6500 kilometrov do Čadu, Sudánu či Etiópie, kde bociany biele začínajú zimovať. Neskôr, asi v polovici zimovania, sa púšťajú ďalej na juh. Obľubujú šíre africké savany a mokrade naprieč krajinami, ako Keňa, Tanzánia, Malawi, Botswana, Zimbabwe, Mozambik, až po Juhoafrickú republiku. K dosiahnutiu najjužnejších zimovísk preletia viac ako 15.000 kilometrov. Počas tejto dlhej cesty čelia bociany rôznym nástrahám, ako vyčerpanie, nedostatok potravy, no najviac znepokojivým je ilegálny lov.



Rok 2024 je podľa Lackovičovej pre bociany biele významný, keďže bude v zónach jeho rozšírenia prebiehať medzinárodné sčítanie hniezd a mláďat. "Partnerom a koordinátorom sčítania na našom území je SOS/BirdLife Slovensko. Zapojiť sa môže aj verejnosť prostredníctvom zadávania údajov cez stránku bociany.sk," dodala Lackovičová.