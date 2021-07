FOTO: Prvý tohtoročný Swap v Košiciach má i charitatívny rozmer

Košice 18. júla (TASR) - Prvý tohtoročný Swap Košice popri ekologickom rozmere zdôrazní i charitatívny rozmer podujatia. Do projektu výmeny oblečenia sa tentokrát svojou tvorbou zapájajú v charitatívnom stánku aj klienti Arcidiecéznej charity Košice (ACHK).Vymieňať kvalitné, čisté a bezchybné kúsky oblečenia môžu účastníci podujatia v nedeľu do 20.00 h vo vonkajšom areáli Kasární/Kulturparku. Oblečenie, ktoré si neodnesie niektorý zo swapujúcich, poputuje do krízového centra pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi, ktorého zriaďovateľom je ACHK.“ uviedla zakladateľka Swap Košice Zuzana Slivenská.V stánku ACHK si návštevníci za dobrovoľný príspevok môžu vybrať ručne vyrábané dekorácie, háčkované hračky a ďalšie drobnosti." priblížila Silvia Hrabčáková z ACHK.Účastníkom podujatia sa v nedeľu poďakujú aj príjemcovia pomoci. "" dodala Juraja Galajdová z občianskeho združenia Košičania.Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-19 organizátori vyzývajú, aby každý, kto sa vyberie na podujatie, bol opatrný a chránil seba aj ostatných. Účastníci sú povinní pri vstupe použiť dezinfekciu rúk, dodržiavať dvojmetrový odstup a mať prekryté dýchacie cesty rúškom.