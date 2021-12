Kampaň Prešovského kraja priniesla nárast zaočkovaných o 62 percent

Prešov 13. decembra (TASR) – Prvý týždeň očkovacej kampane Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Kraj ťa potrebuje priniesol oproti predchádzajúcemu týždňu nárast počtu zaočkovaných o takmer 62 percent. Počas siedmich dní ponúkol kraj 40 očkovacích termínov v piatich okresných mestách a 17 obciach a podal spolu 7204 vakcín, z toho 1419 prvoočkovaným. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"Mobilné jednotky kraja podali za päť pracovných dní (6. - 10. 12.) v obciach 447 vakcín proti ochoreniu COVID-19. V 203 prípadoch boli aplikované ich prvé dávky. Od pondelka do piatka sa vo večernom režime očkovania v nákupných domoch podalo spolu 861 vakcín," konkretizovala s tým, že počas víkendu krajskí zdravotníci očkovali až v 12 rôznych termínoch. Otvorené boli všetky tri veľkokapacitné očkovacie centrá v Prešove, Poprade a Humennom, kde sa spolu prioritne preočkovávalo treťou dávkou vakcíny od Pfizer/BioNTech. Spolu sa v nich podalo 4229 vakcín, z toho bolo 232 prvých dávok. Vakcinácia bola umožnená tiež v troch nákupných domoch, kde sa prišlo zaočkovať či preočkovať 1253 ľudí, z ktorých 247 dostalo prvú dávku vakcíny. PSK prišiel s vakcínou v sobotu (11. 12.) aj do mesta Vranov nad Topľou, kde sa podalo 173 vakcín, a do Svitu, kam sa prišlo zaočkovať či preočkovať spolu 241 záujemcov.



"Sme prakticky neustále v teréne, otvárame pre verejnosť čoraz viac očkovacích termínov, sme v obciach, nákupných domoch, ale aj denných stacionároch, prichádzame k imobilným. Za tým všetkým je vysoké nasadenie nielen našich ľudí, ale predovšetkým lekárov, sestier či záchranárov," vyjadril sa v nedeľu (12. 12.) počas očkovacej akcie v jednom z prešovských nákupných centier predseda PSK Milan Majerský.



Dôležitosť zdravotníkov vyzdvihla na podujatí, ktoré prišli podporiť aj známe osobnosti, aj prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová. "My zdravotníci sme nikdy neboli konfrontovaní s takým množstvom utrpenia a úmrtí ako teraz a zanecháva to na nás obrovské stopy," pripomenula.



Riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice a podpredseda PSK Peter Bizovský v súvislosti s nasadením zdravotníkov skonštatoval, že nemocnice na Slovensku si počas tretej vlny prešli "peklom" a podľa neho bolo šťastím, že časť obyvateľov bola zaočkovaná. "Pri nezaočkovanosti by kapacity kyslíkových lôžok, ako aj lôžok s umelou pľúcnou ventiláciou nestačili a mnohí ľudia by sa do nemocníc nedostali," povedal.