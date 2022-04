Prvý týždeň v centre pre utečencov bol podľa mnohých intenzívny

Na archívnej snímke z 28. marca 2022 oddychová časť počas otvorenia veľkokapacitného asistenčného centra pomoci pre utečencov z Ukrajiny v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 6. apríla (TASR) – Prvý týždeň fungovania veľkokapacitného asistenčného centra pomoci pre utečencov z Ukrajiny v Bratislave na Bottovej ulici bol podľa organizácií značne intenzívny. Najčastejšie prichádzali matky s deťmi, s rôznych dôvodov niekedy aj rodiny, seniori, ale tiež ľudia so zdravotným postihnutím. Pomôcť a poradiť potrebovali s mnohými právnymi otázkami z rôznych oblastí, viacerí z nich požiadali aj o dočasné útočisko. Niektorí sa vracajú do centra opakovane.priblížila Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva.Otázky sa často týkajú toho, ako zaradiť deti do školy, pýtajú sa na rozsah zdravotnej starostlivosti či možnosti pracovať alebo podnikať. Po právne rady prichádzajú napríklad aj Ukrajinci, ktorí sa na Slovensko presťahovali pred vojnou. Riešili však napríklad i prípad ženy, ktorá je v krajine už niekoľko mesiacov, avšak bola pracovne vykorisťovaná.Podotkla, že okrem rodičov chodia s deťmi aj iní rodinní príslušníci, napríklad starí rodičia alebo súrodenci. V takomto prípade je dôležité vybaviť najskôr opatrovníctvo.doplnila Števulová. Za minulý týždeň pomohli okolo 5000 Ukrajincom.Podľa tlmočníčky Anny Sitnikovej prichádzajú ľudia z rôznych oblastí, nielen z centrálnych, ako sú Kyjev či Charkov, ale z mnohých tých, kde je vojenský konflikt. Väčšinou sú to dospelí, najmä matky s bábätkami či jedným až troma deťmi.skonštatovala.V centre zaznamenali za posledný týždeň aj veľkú solidaritu od dobrovoľníkov. Každý deň prichádzajú desiatky vrátane tých, ktorí tlmočia. Koordinátorka dobrovoľníctva a tlmočníctva Nina Spišiak z Ligy za ľudské práva však upozorňuje, že žiadny človek nemá. Napriek tomu, že vypomáhať chodia aj noví ľudia, privítajú radi i ďalších dobrovoľníkov. Ovládať ukrajinský jazyk nie je podmienkou, keďže v centre majú tlmočníkov.odkázala Spišiak.V centre od jeho otvorenia minulý týždeň zaregistrovali na dočasné útočisko 2067 príslušníkov Ukrajiny. Celkovo je zaregistrovaných v Bratislave už okolo 13.000 ľudí. Proces vybavenia na pracovisku oddelenia cudzineckej polície trvá zhruba 20 minút. Podľa riaditeľa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Bratislava Jozefa Jaška žiadne problémy zatiaľ nezaznamenali.Centrum otvorili 28. marca a funguje nepretržite.