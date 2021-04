Prvý úsek Zemplínskej cyklomagistrály by mohol byť hotový koncom roka

Zalužice 8. apríla (TASR) – Prvý úsek Zemplínskej cyklomagistrály medzi obcami Zalužice a Lúčky v okrese Michalovce by mohol byť hotový do konca tohto roka. Ďalšie úseky zemplínskeho okruhu si pre majetkovo-právne vyrovnania vzťahov k pozemkom vyžadujú dlhšiu prípravu. Uviedol to pre médiá predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka po podpise zmluvy o spolupráci so starostami ôsmich obcí v okolí vodnej nádrže Zemplínska šírava.



"Začíname tou najviditeľnejšou a najrýchlejšie realizovateľnou časťou, ktorá je majetkovo-právne jednoduchá – je len jeden vlastník, SVP, s ktorým komunikujeme a máme s ním dohodu. Severná časť je komplikovanejšia aj z pohľadu majetkovo-právneho riešenia, keďže je tam viacero vlastníkov, viacero komplikovaných situácií," povedal Trnka s tým, že kraj v najbližšom období vyhlási verejné obstarávanie na prípravu projektovej dokumentácie k výstavbe úseku Zalužice – Lúčky. Takmer šesť kilometrov dlhý úsek s predpokladanými finančnými nákladmi vo výške 600.000 až 800.000 eur by mohol byť podľa jeho slov hotový do konca tohto roka.



Ako Trnka ďalej uviedol, KSK "zastreší" väčšinu výdavkov i procesov, ktoré s vybudovaním cyklotrasy súvisia. Od obcí očakáva pomoc pri riešení majetkovo-právnych vyrovnaní, a tiež následnú starostlivosť o okolie cyklotrasy v jednotlivých katastroch. "Rozhodli sme sa tak preto, lebo predtým to bolo nastavené tak, že kraj len koordinoval všetky tieto aktivity obcí a zároveň koordinoval aj financovanie skrze obcí, avšak po vyše desiatich rokoch vidíme, že takýto vklad samosprávneho kraja bol malý," ozrejmil.



Starostovia obcí v okolí Zemplínskej šíravy aktivitu kraja uvítali, a to najmä pre čoraz väčší záujem o cykloturistiku v oblasti. "O Zemplínskej cyklomagistrále sa rozpráva už dlhšie ako dva-tri roky dozadu, ale sme radi, že sa pohli ľady a začína sa okolo toho aj pracovať," povedala starostka obce Klokočov Monika Hudáčková s tým, že obce majú záujem na tom, aby bola cyklomagistrála zrealizovaná v čo najkratšom čase. Ako doplnila, najkomplikovanejším a "dlhodobým" bolo majetkovo-právne vyrovnanie pozemkov pre veľké množstvo súkromných vlastníkov. Keďže sa však obec venovala tejto problematike už v minulosti, aktuálne disponuje platným územným rozhodnutím. "Ďalšou etapou by mala byť príprava na stavebné povolenie na zemplínsku cyklomagistrálu v katastrálnom území obce Klokočov," uzavrela.