Prvých 100 dní vo funkcii hodnotí prešovský primátor Oľha ako náročné

Prešov 27. marca (TASR) – Prvých 100 dní vo funkcii zhodnotil primátor Prešova František Oľha ako náročné. Poznačili ich podľa jeho slov zmeny financovania samospráv, ako aj problémy, ktoré nové vedenie po príchode na úrad čakali. Od začiatku marca mestský úrad prešiel aj zmenou organizačnej štruktúry.



Po nástupe do funkcie po minuloročných voľbách muselo vedenie mesta podľa jeho slov reagovať zmenou svojich programov a plánov. "Rozpočet mesta nebol úplne dostatočne pripravený a nemal žiadne rezervy, takže sme museli pristúpiť ku komunikácii s občanmi aj s poslancami a k zvýšeniu daní a poplatkov, ale zároveň aj k odloženiu rozpočtu až na február. Dnes vieme povedať, že máme stabilný rozpočet, plníme ho a máme ho naozaj kvalitne pripravený. To však neznamená, že je pripravený tak, akú máme predstavu. Určite našou ambíciou je programový rozpočet, nielen rozpočet mesta," uviedol Oľha.



Ako povedal, nové vedenie mesta muselo riešiť tiež problémy, ako napríklad dlhodobo neschválený územný plán, niektoré zmluvné vzťahy, nefunkčné verejné obstarávania. Problémom boli podľa primátora aj niektoré dokončené projekty.



Od 1. marca bola zmenená na úrade organizačná štruktúra mesta. Pôvodne nastavenú označil Oľha za relatívne zlú, mala podľa neho spôsobovať nefunkčnosť procesov na úrade.



Ako doplnil, na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa budú poslanci zaoberať koncepciou množstvového zberu odpadu. Čo sa týka plánov, novým má byť okrem iného aj pripravovaný koncept kultúrneho leta či vznik Inštitútu kultúry. Ďalej je to rekonštrukcia mosta Jána Pavla II. a komplexná rekonštrukcia kina Scala.