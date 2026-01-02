< sekcia Regióny
Prvé bábätká v roku 2026 majú mená Olivia či Damián
Ružomberok 2. januára (TASR) - Prvým bábätkom narodeným v roku 2026 v Rožňave sa stal Matúš Ján. V miestnej nemocnici prišiel na svet vo štvrtok (1. 1.) popoludní o 16.24 h. TASR o tom informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.
„Matúš Ján po narodení vážil 2385 gramov a meral 44 centimetrov. Narodil sa mamičke Nikolete z Rožňavy,“ priblížila Krejčíová.
Sedem detí sa narodilo počas posledného dňa roka 2025 vo Fakultnej nemocnici Nitra. Jedno z nich, Johanka, bolo zároveň tisícim novorodeniatkom, ktoré prišlo vlani na svet v nitrianskej nemocnici. Celkovo sa v nemocnici vlani narodilo 1002 detí, informovala nemocnica.
Len dve minúty po príchode nového roka 2026 sa v nitrianskej nemocnici narodil Damián. Na svet prišiel cisárskym rezom v 42. týždni.
Prvým bábätkom roka 2026 na Liptove je Olivia, ktorá prišla na svet v prvých hodinách nového roka v ružomberskej pôrodnici. V liptovskomikulášskej pôrodnici sa prvé tohtoročné dieťatko vypýtalo na svet vo štvrtok (1. 1) o 8.45 h. Na sociálnej sieti o tom informovali Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku a Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši.
Olivia sa narodila vo štvrtok o 3.29 h s mierami 3300 gramov a 52 centimetrov. „Stala sa tichým symbolom nových začiatkov, ktoré so sebou nový rok prináša,“ uviedli z nemocnice.
Prvým dieťatkom v roku 2026 v liptovskomikulášskej pôrodnici je dievčatko Dianka. Váži 3210 gramov a meria 50 centimetrov. Druhé dieťatko v novom roku v Liptovskom Mikuláši je chlapček Bruno, ktorý sa narodil o 12.16 h.
