Štvrtok 1. január 2026
Prvým dieťaťom roka 2026 v dunajskostredskej nemocnici je Hanna Emma

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hanna Emma po narodení vážila 1980 gramov a merala 45 centimetrov.

Autor TASR
Dunajská Streda 1. januára (TASR) - Prvým bábätkom, ktoré sa v novom roku narodilo v Nemocnici Dunajská Streda v noci na štvrtok o 2.45 h, je Hanna Emma. TASR o tom informovala Bianka Krejčíová, PR špecialistka Penta Hospitals SK, do ktorej nemocnica patrí.

Hanna Emma po narodení vážila 1980 gramov a merala 45 centimetrov. V Nemocnici s poliklinikou sv. Lukáša Galanta prišlo prvé dieťa na svet o 1.00 h. „Je ním chlapček, ktorý dostal meno Tomáš. Tomáš po narodení vážil 3650 gramov a meral 50 centimetrov. Narodil sa mamičke Barbore zo Zlatých Moraviec,“ doplnila Krejčíová.
