Prvým filmom v autokine vo Veľkom Šariši bude Muž so zajačími ušami

Veľký Šariš 27. júna (TASR) – Tohtoročný program festivalu pod holým nebom Filmová noc na hrade (FNNH) otvorí autokino. Prvým festivalovým filmom bude Muž so zajačími ušami od režiséra Martina Šulíka. TASR o tom informoval manažér festivalu Vladimír Tomek.



Ako povedal, film je komédiou o spisovateľovi, ktorý jedného dňa získa nečakaný dar. Podobne ako alter ego z jeho poviedky počuje nielen to, čo ľudia hovoria, ale aj to, o čom premýšľajú. Pochopí, že si o sebe vytvoril falošnú predstavu a jeho rodina, priatelia a známi ho vnímajú úplne inak – ako samoľúbeho egoistu. Rozhodne sa to zmeniť.



"Páčilo sa mi, že je v ňom veľa tajomstva, že som nevedela, čo si mám myslieť o hlavnej postave. Nebola som si istá, či je to skvelý chlapík a výborný spisovateľ alebo, s prepáčením, malý 'hajzlík'. Čo už hovorím tak trochu aj za moju postavu, keďže stvárňujem jeho bývalú manželku. Scenár je zvláštny, uletený, a to sa mi na ňom páči," opisuje herečka Zuzana Kronerová, ktorá stvárnila vo filme jednu z ústredných postáv.



Film odporúča aj Táňa Pauhofová, ktorá si v ňom zahrala postavu zmätenej tridsiatničky Simony. "Myslím, že dôvodov, prečo ísť na tento film, by mohlo byť niekoľko. Prvý je ten, že je to film Martinov s krásnym posolstvom a výbornými hercami v hlavných úlohách. Je to československý film, tie potrebujeme podporiť a radi podporujeme. Myslím si, že by mohol diváka pohladiť a obohatiť," zamýšľa sa herečka.



Vo filme si zahralo 41 hercov a na nakrúcaní sa zúčastnilo aj 12 zajacov. Jeden z protagonistov sa na premietaní zúčastní osobne. Organizátori film uvedú 15. júla po zotmení o 21.30 h.



Autokino sa tento rok sťahuje z lúky pod hradom Šariš do Kanaša, mestskej časti Veľkého Šariša. Ide o sprievodné podujatie festivalu FNNH. Nosnou témou v poradí deviateho ročníka festivalu je Komercia - Umenie a jeho dejiskom bude hrad Šariš v okrese Prešov v termíne od 15. do 18. júla. Festival podporili Audiovizuálny fond a Prešovský samosprávny kraj.