Lučenec 10. januára (TASR) - Prvým Lučenčanom, ktorý sa narodil v novom roku, bol Michal. Vážil 3670 gramov a meral 52 centimetrov. Informovalo o tom mesto Lučenec na sociálnej sieti.



Dodáva, že bábätko sa narodilo 3. januára o 4.00 h ráno. Mamám s trvalým pobytom v Lučenci sa vlani narodilo 171 detí, z toho 80 dievčat a 91 chlapcov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Michaela Baboľová s tým že sa narodilo šesť dievčat menom Nina a tri Viktórie. Novými menami boli Rumia, Tamia, Kasey, Dafina, Elif Sara. Najobľúbenejšími menami u chlapcov boli Adam, Matej, Samuel a aj Peter. Bábätká však boli aj Elion, Tymon a Timur.



Hovorkyňa poznamenala, že v roku 2023 umrelo 322 občanov, sobáš uzavrelo 145 párov a 299 ľudí si v Lučenci prihlásilo trvalý pobyt. "V roku 2022 sa do mesta narodilo 198 detí," zhrnula.



V lučeneckej nemocnici sa podľa nej vlani narodilo 671 detí, z toho 324 chlapcov a 347 dievčat. "Sú to deti rodičov, ktorých mamy majú trvalý pobyt aj mimo mesta Lučenec. Napríklad z okresov Veľký Krtíš, Poltár, Detva. Oproti roku 2022 sa v nemocnici narodilo o 27 detí menej," konštatovala Baboľová.



V uplynulom roku do Poltára pribudlo 36 detí, najviac z nich v máji. TASR informovala Jozefína Očenášová z kancelárie primátora s tým, že chlapcov bolo 14 a dievčat 22.



Dodala, že medzi menami dominovali Adam, Jakub a Andrej. Narodili sa aj Sebastián a Theodor. Po dve dievčatá sú Viktória a Nina, objavili sa však aj Jana a Monika, Ziva, Melissa a Nelly. Podľa údajov z matriky zomrelo vlani v Poltári 62 ľudí. Manželstvo uzavrelo 28 párov, najviac sobášov bolo v auguste. V minulom roku sa rozviedlo sedem párov a 71 ľudí si v meste prihlásilo trvalý pobyt.