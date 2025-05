Prvým oficiálnym kandidátom na primátora Bratislavy je M. Winkler

Bratislava 13. mája (TASR) - Prvým oficiálnym kandidátom na primátora Bratislavy v budúcoročných komunálnych voľbách je bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler. Svoju kandidatúru ohlásil v utorok. Hlavnému mestu chce priniesť finančnú zodpovednosť, transparentnosť, plynulejšiu dopravu a lepšie služby pre všetkých Bratislavčanov. Oznámil aj založenie novej bratislavskej mestskej strany Dunaj.



„Prichádzam s jasnou a zrozumiteľnou alternatívou. Založenou na skúsenostiach, zdravom rozume a citlivých riešeniach, ktoré sú vhodné pre všetkých Bratislavčanov a nielen pre jednu protežovanú skupinu,“ povedal na tlačovej konferencii Winkler.



Súčasné vedenie hlavného mesta kritizuje za mnohé nekompetentné rozhodnutia, dvojnásobné dane, rekordné zadlžovanie i hroziacu nútenú správu, ale aj nárast zamestnancov magistrátu a administratívnych pracovníkov v mestských firmách. Pripomína okrem iného dvojročné meškanie a predraženie petržalskej električky, klientelizmus, aroganciu moci, predražené projekty či neplnenie termínov. Hlavnému mestu chýba podľa neho plán B a plán C pre lepšie hospodárenie.



„Bratislava má peňazí dosť, len sa nemôžu strácať vo vreckách spriatelených osôb,“ zdôraznil Winkler.



Predstavil takisto kľúčové priority pre lepšiu Bratislavu. Znížiť chce napríklad počet administratívnych pracovníkov na magistráte i v mestských firmách o 30 percent a preveriť všetky zmluvy a výdavky. Za ušetrené peniaze chce prijať viac mestských policajtov či zamestnancov na údržbu mesta. Vybudovať chce nové športoviská a obnoviť existujúce, zamerať sa plánuje na bezpečnosť detí, avizuje aj výživové poradkyne do škôl. V parkovacej politike chce ustanoviť pojem „Bratislavčan“, ďalej plánuje upraviť Vajanského nábrežie a zriadiť mobilné zásahové tímy pre okamžité opravy výtlkov a chodníkov. Zasadiť sa chce o to, aby sa dane a poplatky počas štyroch rokov nezvyšovali.



Nemyslí si, že o tri týždne sa Bratislavčania začnú voziť petržalskou električkou. Projekt Plató Staromestská nepovažuje za realizovateľný v najbližších rokoch, hovorí o „krásnom marketingovom ťahu“. Nesúhlasí s trasovaním plánovanej električky popred budovu Nového SND.