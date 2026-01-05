< sekcia Regióny
Prvým Prešovčanom roka 2026 je Matias
Ako prvé dieťa roka 2026 sa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1. januára o 1.39 h narodila malá Alica.
Autor TASR
Prešov 5. januára (TASR) - Prvým Prešovčanom sa v novom roku 2026 stal chlapček Matias, ktorý sa narodil 2. januára o 10.05 h. Bábätko vážilo 2990 gramov a meralo 48 centimetrov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
„Mamičke Eve z prešovskej mestskej časti Solivar bol v pondelok priamo v nemocnici zablahoželať primátor mesta Prešov František Oľha. Odovzdal jej finančný dar od mesta Prešov a plienkovú tortu,“ uviedla Šitárová.
Ako prvé dieťa roka 2026 sa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1. januára o 1.39 h narodila malá Alica. Dievčatko po pôrode vážilo 3320 gramov a meralo 49 centimetrov. V prvý deň nového roka sa narodili aj ďalšie bábätká - Martin, Peter a Sidny.
„Mamičke Eve z prešovskej mestskej časti Solivar bol v pondelok priamo v nemocnici zablahoželať primátor mesta Prešov František Oľha. Odovzdal jej finančný dar od mesta Prešov a plienkovú tortu,“ uviedla Šitárová.
Ako prvé dieťa roka 2026 sa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1. januára o 1.39 h narodila malá Alica. Dievčatko po pôrode vážilo 3320 gramov a meralo 49 centimetrov. V prvý deň nového roka sa narodili aj ďalšie bábätká - Martin, Peter a Sidny.