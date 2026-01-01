Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 1. január 2026
Prvým tohtoročným novorodencom vo FN Trenčín je dievčatko Elissa

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prvým bábätkom sa vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne stala malá Elissa Kučová. Narodila sa 18 minút po jednej hodine ráno, dodala nemocnica.

Autor TASR
Trenčín 1. januára (TASR) - Prvým tohtoročným novorodencom vo Fakultnej nemocnici (FN) Trenčín je dievčatko Elissa. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti.

