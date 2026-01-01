< sekcia Regióny
Prvým tohtoročným novorodencom vo FN Trenčín je dievčatko Elissa
Autor TASR
Trenčín 1. januára (TASR) - Prvým tohtoročným novorodencom vo Fakultnej nemocnici (FN) Trenčín je dievčatko Elissa. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti.
